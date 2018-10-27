«Горячая линия» по теме «Женщины и занятость»

30 октября - 10.00-13.00

Служба занятости населения Мурманской области проводит «горячую линию» по теме «Женщины и занятость». Она будет посвящена вопросам содействия занятости, в том числе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования северянок, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет.

По телефонам горячей линии женщины смогут задать вопросы: о порядках предоставления государственных услуг в сфере занятости населения – об условиях направления на обучение за счет средств областного бюджета, о возможности организовать собственное дело; о проводимых мероприятиях, способствующих занятости граждан; о перечне профессий, специальностей и программ обучения и др.

Граждане могут также направить свой вопрос на адреса электронной почты.

Номера телефонов «горячей линии», адреса электронной почты:

г.Мурманск - (8 815 2) 23-52-46, 23-56-80, 23-55-70; murmansk@murman-zan.ru;

г.Мончегорск - (8 815 36) 3-09-00; mgcz@monch.mels.ru;

г.Оленегорск, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 52) 5-91-32; OGCZ@monch.mels.ru;

Ловозерский район, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 38) 4-47-80; lovozero_zanyatost@monch.mels.ru;

г.Кировск - (8 815 31) 5-93-53; kirovsk@murman-zan.ru;

г.Апатиты, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 55) 6-32-92; apatity@murman-zan.ru;

г.Кандалакша - (8 815 33) 3-29-64; cznkanda@mail.ru;

Терский район, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 59) 5-05-49; terskrczn@com.mels.ru;

ЗАТО г.Североморск - (8 81537) 4-35-12; GUCZN@severm.mels.ru;

ЗАТО Александровск и г.Снежногорск - (8 815 30) 6-04-73; gu_czn@com.mels.ru;

Ковдорский район - (8 815 35) 5-02-29; Workkovd@kovdor.mels.ru;

г.Полярные Зори, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 32) 7-53-70; cznpzjob@com.mels.ru;

Кольский район - (8 815 53) 3-50-34; zentr@com.mels.ru;

Печенгский район - (8 815 54) 2-52-02; NikelCentr@com.mels.ru.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

27 и 28 октября - 16.00

Тематический мастер-класс в рамках Дней Японии в областной научной библиотеке. 23 по 28 октября в областной библиотеке состоятся мастер-классы по японской каллиграфии, тематическая встреча Школы Колумбов, будут организованы квиз, показ художественных и мультипликационных фильмов, созданных японскими и российскими кинематографистами, а также дегустация национальных японских угощений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, I этаж, кафе «Ботаник».

26 октября - 15.00

Торжественное закрытие IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».

29 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, просп. Кольский, 108/1.

29 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 8, 9; ул. Папанина, 14; ул. Маклакова, 14.

29 октября - 14.00

В рамках реализации федерального проекта сторонников Партии «Центр поддержки гражданских инициатив» состоится мастер-класс по обучению английскому языку детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана» обратилась в «Центр поддержки гражданских инициатив» с проектом «Один мир для всех детей».

Цели проекта: просвещение и информирование населения Мурманской области о жизни детей с инвалидностью для формирования понимания инвалидности в целом, изменения поведенческой модели людей и снятия «отношенческих» барьеров в обществе по отношению к детям с инвалидностью; развитие культуры инклюзии, культуры общения; оказание помощи детям с инвалидностью в социальной адаптации в обществе.

В рамках реализации федерального проекта сторонников партии «Единая Россия» «Центр поддержки гражданских инициатив» проекту общественной организации «Один мир для всех детей» оказывается методическая, организационная поддержка.

г.Мурманск, Северный проезд, 4. Офис Мурманской региональной общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана».