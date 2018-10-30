«Горячая линия» по теме «Женщины и занятость»

30 октября - 10.00-13.00

Служба занятости населения Мурманской области проводит «горячую линию» по теме «Женщины и занятость». Она будет посвящена вопросам содействия занятости, в том числе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования северянок, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

По телефонам горячей линии женщины смогут задать вопросы: о порядках предоставления государственных услуг в сфере занятости населения – об условиях направления на обучение за счет средств областного бюджета, о возможности организовать собственное дело; о проводимых мероприятиях, способствующих занятости граждан; о перечне профессий, специальностей и программ обучения и др.

Граждане могут также направить свой вопрос на адреса электронной почты.

Номера телефонов «горячей линии», адреса электронной почты:

г.Мурманск - (8 815 2) 23-52-46, 23-56-80, 23-55-70; murmansk@murman-zan.ru;

г.Мончегорск - (8 815 36) 3-09-00; mgcz@monch.mels.ru;

г.Оленегорск, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 52) 5-91-32; OGCZ@monch.mels.ru;

Ловозерский район, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 38) 4-47-80; lovozero_zanyatost@monch.mels.ru;

г.Кировск - (8 815 31) 5-93-53; kirovsk@murman-zan.ru;

г.Апатиты, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 55) 6-32-92; apatity@murman-zan.ru;

г.Кандалакша - (8 815 33) 3-29-64; cznkanda@mail.ru;

Терский район, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 59) 5-05-49; terskrczn@com.mels.ru;

ЗАТО г.Североморск - (8 81537) 4-35-12; GUCZN@severm.mels.ru;

ЗАТО Александровск и г.Снежногорск - (8 815 30) 6-04-73; gu_czn@com.mels.ru;

Ковдорский район - (8 815 35) 5-02-29; Workkovd@kovdor.mels.ru;

г.Полярные Зори, отдел содействия трудоустройству граждан - (8 815 32) 7-53-70; cznpzjob@com.mels.ru;

Кольский район - (8 815 53) 3-50-34; zentr@com.mels.ru;

Печенгский район - (8 815 54) 2-52-02; NikelCentr@com.mels.ru.

с.Ловозеро

30 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

30 октября – 12.00-19.30

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

30 октября - 13.30

В центре дополнительного образования «Лапландия» состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Мурманской области конкурса медиатворчества среди обучающихся общеобразовательных организаций региона «Медиа-Арктика».

Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области и центром дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в целях развития медиаобразования в Мурманской области, формирования медиаграмотности и информационной культуры подрастающего поколения.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», кааб.116.