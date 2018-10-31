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Мурманская область. Арктика31.10.18 07:50

Делу - время

с.Ловозеро

31 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

31 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Североморске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

ЗАТО г.Североморск, ул. Падорина, 13.

31 октября – 10.30-19.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на семинары специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики.

Семинары предназначены для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений.

В ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики». Ведущей семинара выступит Ксения Фёдорова, тренер пула тренеров Совета Европы, сертифицированный коуч, член наблюдательного совета Национального совета молодёжных и детских объединений России.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинарах принимаются на адрес электронной почты: fazel@mail.ru. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России». Количество участников семинаров ограничено.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

31 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 14 и 39; ул. Лобова, 44; просп. Кольский, 43.

31 октября - 10.00

Открытие XIV Всероссийской научной конференции с международным участием «Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа». В конференции примут участие более 100 исследователей из организаций, входящих в консорциум «Российский научный центр на архипелаге Шпицберген», а также сотрудники других научных учреждений России и Норвегии.

Научный форум, объединяющий российских и зарубежных исследователей Шпицбергена, организован Мурманским морским биологическим институтом совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. На территории Мурманской области находятся шесть организаций, ведущих научную деятельность на архипелаге.

г.Мурманск, ул. Халтурина, 15. Полярный геофизический институт, конференц-зал.

31 октября - 10.30

Круглый стол для студентов Мурманского арктического государственного университета по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. МАГУ, ауд. 415.

31 октября - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание Координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Мурманской области. Повестка заседания: 1. О предоставлении социальных услуг по зубопротезированию, об организации записи на прием к врачу в медицинских организациях Мурманской области (докладчик Гончаров Эдуард Николаевич – первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области). 2. О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий (докладчик Абраменко Елена Юрьевна – и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области). 3. Об опыте работы органов местного самоуправления, направленной на повышение качества жизни ветеранов и пенсионеров (в том числе о доступности транспортного обеспечения для ветеранов, проживающих в отдаленных населенных пунктах) (докладчик Винокур Игорь Викторович – глава муниципального образования ЗАТО город Заозёрск).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

31 октября - 12.00

Деловая игра для старшеклассников «Генерация бизнес-идеи» в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель». В игре планируют принять участие ученики мурманских школ № 5 и № 49, гимназии № 8, Российско-норвежской школы на базе гимназии № 1 Мурманска и ученики мурмашинской школы № 1. Специальный гость мероприятия – заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко.

г.Мурманск, ул. Книповича, 35/2. Гимназия № 8.

31 октября - 14.00

В  рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится интерактивный семинар для акушеров-гинекологов Мурманской области по теме:  «Женское здоровье».  Тема семинара: «Фотодинамическая терапия в онкогинекологии. Новые подходы».

В качестве спикеров выступят: заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГОБУЗ МОКМЦ Светлана Корсакова, заведующая поликлиическим отделением ГОБУЗ МООД Елена Бейлинсон.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; врачи акушеры-гинекологи.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. Мурманский областной клинический многопрофильный центр,  актовый зал.

31 октября - 14.00

Почётный гражданин города-героя Мурманска, директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина выступит с инициативой присвоения аэропорту Мурманск имени известного земляка в рамках проекта «Великие имена России».

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений. В результате всенародное голосование определит, чьи имена достойны украсить фасады 45 российских аэропортов, в том числе аэропорта Мурманск.

Региональные общественные палаты сформируют списки имен претендентов, затем жители смогут предложить свой вариант имени при помощи специально созданного сайта или по телефону «Горячей линии», после чего будет сформирован шорт-лист конкурса. С 8 ноября по 30 ноября будет проходить общенародное голосование по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя», итоги будут подведены 5 декабря.

Инициаторы проекта – Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, общественная приёмная проекта «Великие имена России».

31 октября - 14.30

В рамках XIV Всероссийской научной конференции с международным участием «Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа» пройдёт заседание Научного совета Российского научного центра на архипелаге Шпицберген.

г.Мурманск, ул. Владимирская, 17. Мурманский морской биологический институт, конференц-зал.

31 октября - 15.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведет заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Мурманской области.

Повестка заседания: 1. О мерах, принимаемых собственниками (пользователями) объектов спорта, организаторами официальных спортивных мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения соревнований (докладчики: Марковина Наталья Петровна – заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Липовецкий Сергей Леонидович – врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Мурманской области; Лебедев Владимир Николаевич – ди⁠ректор государственного автономное учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки»). 2. О взаимодействии органов местного самоуправления Мурманской области и подразделений ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области по вопросам определения мест для отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ в соответствии с ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса РФ (докладчики: Гончар Вячеслав Владимирович – заместитель начальника федерального казенного учреждения уголовной исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области; Решетников Игорь Анатольевич – заместитель главы администрации Ковдорского района). 3. О деятельности муниципальной комиссии по профилактике правонарушений в 2017-2018 годах. О мерах, принимаемых администрацией муниципального образования, по исполнению Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на подведомственной территории (докладчики: Курзенев Николай Иванович – глава администрации Ловозерского района; Лихолат Александр Павлович – глава администрации Кольского района).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

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