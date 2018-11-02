Делу - время
г.Кандалакша
2 ноября - 17.00
Станционная игра «Славься, Отечество!» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор».
г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».
2 ноября - 17.30
Заседание дискуссионного клуба в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта».
г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».
г.Оленегорск
2 ноября - 18.00
Конкурс профессионального мастерства «Лучший наставник – 2018».
г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры.
г.Кола
2 ноября - 16.00
Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном вечере, посвященном 30-летию Мурманского медицинского колледжа.
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Районный центр культуры.
г.Мурманск
2 ноября - 11.00
Заседание комиссии по рассмотрению заявок второго этапа конкурса бизнес-планов на предоставление стартовых грантов начинающим предпринимателям Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.
2 ноября - 11.00-13.00
Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения жилищных прав граждан.
На звонки и вопросы по телефону 42-47-04 ответит помощник прокурора округа Бугайчук Иван Иванович.
2 ноября - 14.30
Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мерах по обеспечению безопасности населения в период лавинной опасности в 2018-2019 годах. 2. Об обеспечении пожарной безопасности в муниципальных образованиях г. Апатиты и г. Кировск Мурманской области.
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.
2 ноября – 14.40
Рядом с лицеем № 2 активисты ОНФ совместно с учениками гимназии № 8 и инспекторами ГИБДД будут раздавать светоотражающие фликеры, сделанные участниками команды «Молодёжка ОНФ». Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Дорога в школу», призванной выявить аварийно-опасные участки пути следования школьников в образовательные учреждения и выработать рекомендации органам власти по исправлению ситуации.
г.Мурманск, ул. Самойловой, 2. Рядом с лицеем № 2.
8 ноября – 11.00-14.00
Состоится 21-я областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества 2018 года. Девиз конференции: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно».
Участники конференции, представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений Мурманской области, обсудят актуальные проблемы качества в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни, а также меры, предпринимаемые предприятиями и организациями области, по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в современных условиях.
В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года», федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Почётным знаком программы «Отличник качества», а также Почетным знаком «За достижения в области качества», присуждаемой специалистам РКК, руководителям и ведущим специалистам предприятий и организаций, презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».
В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» приняли участие 34 товара и услуги от 21 предприятия, 28 из них удостоены звания лауреата конкурса.
В федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России» Мурманскую область представили 16 товаров и услуг от 12 предприятий, 5 признаны лауреатами Конкурса, среди них продукция АО «НОРЕБО РУ» (ООО «Рыбная компания «Полярное море+»), ООО «Полярис» и услуги для населения МБУК «Североморская централизованная библиотечная система», ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека».
г.Мурманск, просп. Кольский, 1. 2 этаж, конференц-зал.
13 ноября – 10.00-12.30
В рамках XIII выставки-конференции «СевТЭК: северный топливно-энергетический комплекс-2018» состоится круглый стол «Мурманская область: внедрение энергетики будущего».
Участники круглого стола обсудят конкретные примеры применения современных экологически чистых технологий на территории Мурманской области, подготовку к строительству первого в Заполярье ветропарка, расскажут о развитии проекта «Arctic Electric Road» по строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также поделятся опытом европейских стран по внедрению чистых энергетических технологий в различных городах ЕС и проблемами, с которыми они столкнулись при их реализации.
«Это второй подобный круглый стол в рамках «СевТЭК», который «Bellona2 проводит совместно с Министерством энергетики. За год в нашем регионе произошли позитивные изменения в данной сфере. Мы надеемся, что наше мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой эксперты из России, Норвегии и столицы ЕС - Брюсселя поделятся опытом и обсудят конкретные проекты по развитию ВИЭ и электротранспорта в регионе. Будущее наступило, и «Bellona» горда тем, что Мурманская область является частью этого процесса», - говорит консультант Экологического объединения «Bellona» Юрий Сергеев.
г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Гостиница «Азимут», зал «Москва».