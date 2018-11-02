г.Кандалакша

2 ноября - 17.00

Станционная игра «Славься, Отечество!» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

2 ноября - 17.30

Заседание дискуссионного клуба в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

г.Оленегорск

2 ноября - 18.00

Конкурс профессионального мастерства «Лучший наставник – 2018».

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры.

г.Кола

2 ноября - 16.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном вечере, посвященном 30-летию Мурманского медицинского колледжа.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Районный центр культуры.

г.Мурманск

2 ноября - 11.00

Заседание комиссии по рассмотрению заявок второго этапа конкурса бизнес-планов на предоставление стартовых грантов начинающим предпринимателям Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

2 ноября - 11.00-13.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения жилищных прав граждан.

На звонки и вопросы по телефону 42-47-04 ответит помощник прокурора округа Бугайчук Иван Иванович.

2 ноября - 14.30

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мерах по обеспечению безопасности населения в период лавинной опасности в 2018-2019 годах. 2. Об обеспечении пожарной безопасности в муниципальных образованиях г. Апатиты и г. Кировск Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

2 ноября – 14.40

Рядом с лицеем № 2 активисты ОНФ совместно с учениками гимназии № 8 и инспекторами ГИБДД будут раздавать светоотражающие фликеры, сделанные участниками команды «Молодёжка ОНФ». Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Дорога в школу», призванной выявить аварийно-опасные участки пути следования школьников в образовательные учреждения и выработать рекомендации органам власти по исправлению ситуации.

г.Мурманск, ул. Самойловой, 2. Рядом с лицеем № 2.

8 ноября – 11.00-14.00

Состоится 21-я областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества 2018 года. Девиз конференции: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно».

Участники конференции, представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений Мурманской области, обсудят актуальные проблемы качества в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни, а также меры, предпринимаемые предприятиями и организациями области, по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в современных условиях.

В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года», федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Почётным знаком программы «Отличник качества», а также Почетным знаком «За достижения в области качества», присуждаемой специалистам РКК, руководителям и ведущим специалистам предприятий и организаций, презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» приняли участие 34 товара и услуги от 21 предприятия, 28 из них удостоены звания лауреата конкурса.

В федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России» Мурманскую область представили 16 товаров и услуг от 12 предприятий, 5 признаны лауреатами Конкурса, среди них продукция АО «НОРЕБО РУ» (ООО «Рыбная компания «Полярное море+»), ООО «Полярис» и услуги для населения МБУК «Североморская централизованная библиотечная система», ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. 2 этаж, конференц-зал.

13 ноября – 10.00-12.30

В рамках XIII выставки-конференции «СевТЭК: северный топливно-энергетический комплекс-2018» состоится круглый стол «Мурманская область: внедрение энергетики будущего».

Участники круглого стола обсудят конкретные примеры применения современных экологически чистых технологий на территории Мурманской области, подготовку к строительству первого в Заполярье ветропарка, расскажут о развитии проекта «Arctic Electric Road» по строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также поделятся опытом европейских стран по внедрению чистых энергетических технологий в различных городах ЕС и проблемами, с которыми они столкнулись при их реализации.

«Это второй подобный круглый стол в рамках «СевТЭК», который «Bellona2 проводит совместно с Министерством энергетики. За год в нашем регионе произошли позитивные изменения в данной сфере. Мы надеемся, что наше мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой эксперты из России, Норвегии и столицы ЕС - Брюсселя поделятся опытом и обсудят конкретные проекты по развитию ВИЭ и электротранспорта в регионе. Будущее наступило, и «Bellona» горда тем, что Мурманская область является частью этого процесса», - говорит консультант Экологического объединения «Bellona» Юрий Сергеев.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Гостиница «Азимут», зал «Москва».