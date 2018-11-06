г.Апатиты

6 ноября - 13.00

Тифлотурне «Краеведческая книга в специальных форматах для незрячих и слабовидящих». Мероприятие, посвящено 80-летию Мурманской области. Участникам представят аудиосборник «Поэтические голоса Заполярья».

г.Апатиты, ул. Бредова, 11. Апатитская первичная организация Всероссийского общества слепых.

6 ноября - 13.40

Встреча на тему «Обеспечение доступности услуг кредитных организаций отдельным категориям граждан». Беседу проведёт специалист Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области Татьяна Никифорук.

г.Апатиты, ул. Бредова, 11. Апатитская первичная организация Всероссийского общества слепых.

14 ноября - 11.00

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области приглашает налогоплательщиков на семинар по темам: 1. Обзор последних изменений в налоговом законодательстве. О преимуществах электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». О приближении срока уплаты имущественных налогов. 2. Трудовые доходы иностранцев: НДФЛ и страховые взносы. 3. Обновлен приказ с форматами кассового чека. Исправление ошибок в кассовом чеке. 4. НДС-агент при аренде: Аренда госимущества. Учёт арендного НДС. Отражение «агентского» НДС в декларации. 5. Обзор судебной практики по спорным вопросам применения упрощенной и патентной систем налогообложения.

В связи с изменением порядка пропуска в здание администрации г. Апатиты, просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

г.Апатиты, пл.Ленина, 1. Администрация г. Апатиты, малый зал.

с.Ловозеро

6 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

6 ноября - 10.00

Семинар в рамках международного проекта «Российско-норвежская музейная сеть». В областном центре соберутся специалисты в музейной сфере, чтобы обсудить дальнейшие направления совместной работы. Лекторами выступят российские и зарубежные исследователи.

Международный проект «Российско-норвежская музейная сеть» реализуется с 2016 года по инициативе старшего советника по культуре губернской коммуны Финмарка Рейдун Лауры Андреассен. Подобные встречи были организованы в Архангельской области, Карелии и Норвегии. За три года в них приняли участие более 40 человек из 31 музейного учреждения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика».

6-7 ноября – 10.00

Начнёт работу семинар в рамках международного проекта «Российско-норвежская музейная сеть». Глубокие культурные и исторические связи объединяют Северную Норвегию с Русским Севером. Международный проект «Российско-норвежская музейная сеть» создан и реализуется по инициативе старшего советника по культуре губернской коммуны Финмарка по культуре Рейдун Лауры Андреассен.

Осенью 2016 года старт проекту был дан на территории Норвегии. Впоследствии были организованы встречи: в Архангельской области в 2017 году и в Карелии в 2018 году. За три года работы сети на встречах приняли участие более 40 человек из 31 музейного учреждения.

Цели проекта - создание общей научной платформы для музеев Северной Норвегии и Северо-Западной России и ознакомление с последними историческими исследованиями северных регионов.

Предстоящий заключительный семинар в Мурманске подведёт итоги и укажет дальнейшие направления работы, включая предложения о совместных проектах. Лекторами выступят как русские, так и норвежские исследователи.

Участников программы ожидает насыщенная культурная программа: посещение Мурманского областного краеведческого музея, атомного ледокола «Ленин», Мурманского областного художественного музея, Военно-морского музея Северного флота

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Azimut».

6 ноября - 12.00

Форум для начинающих и действующих предпринимателей «Я в деле!» в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель». На форуме, который объединит более 200 участников, мастер-классы и лекции проведут бизнес-эксперты и успешные бизнесмены из разных городов России.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика».

6 ноября - 15.00

День библиотек ЗАТО г. Североморск в Мурманской областной научной библиотеке. Мероприятие организовано в рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» и посвящено 80-летию Мурманской области.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» и посвящено 80-летию Мурманской области.

К участию в мероприятии приглашаются специалисты библиотек Мурманской области, представители творческих и писательских организаций и посетители областной научной библиотеки. В рамках встречи состоится презентация муниципальных библиотек г. Североморска: пройдут творческие и театрализованные выступления специалистов Центральной городской и Центральной детской библиотек, презентация инновационных проектов; будет показан короткометражный анимационный фильм «Мой Североморск».

В мероприятии примут участие солисты ансамбля бального танца «Сияние Севера» Центра досуга молодежи г. Североморск и североморские авторы: член Союза писателей России и победитель конкурса Губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности Елена Захарова; дипломант областного поэтического фестиваля «Капитан Грэй» и участник литературного форума имени Н.С. Гумилева «Осиянное слово» Юлия Колмогорова и член Союза художников г. Североморска Анастасия Герасенко.

В холле библиотеки будут работать выставки рисунков учащихся Детской художественной школы; рукописных книг читателей Центральной городской библиотеки г. Североморска, издательской и рекламной продукции Североморской централизованной библиотечной системы и выставка работ декоративно-прикладного творчества мастеров и творческих семей ЗАТО Североморск.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

8 ноября – 11.00-14.00

Состоится 21-я областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества 2018 года. Девиз конференции: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно».

Участники конференции, представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений Мурманской области, обсудят актуальные проблемы качества в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни, а также меры, предпринимаемые предприятиями и организациями области, по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в современных условиях.

В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года», федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Почётным знаком программы «Отличник качества», а также Почетным знаком «За достижения в области качества», присуждаемой специалистам РКК, руководителям и ведущим специалистам предприятий и организаций, презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» приняли участие 34 товара и услуги от 21 предприятия, 28 из них удостоены звания лауреата конкурса.

В федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России» Мурманскую область представили 16 товаров и услуг от 12 предприятий, 5 признаны лауреатами Конкурса, среди них продукция АО «НОРЕБО РУ» (ООО «Рыбная компания «Полярное море+»), ООО «Полярис» и услуги для населения МБУК «Североморская централизованная библиотечная система», ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. 2 этаж, конференц-зал.

9 ноября - 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

На звонки и вопросы граждан по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

11 ноября – 12.00-18.00

Мурманская ярмарка путешествий / Murman Travel Market. Основная цель выставки - познакомить жителей и гостей региона с туристическими предложениями региональных компаний на зимний сезон 2018- 2019 г .г. В ходе выставке посетители смогут поучаствовать в розыгрыше сувениров, памятных подарков и туристических продуктов компании.

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. Торговый центр «Мурманск Молл», 1-й этаж.

13 ноября – 10.00-12.30

В рамках XIII выставки-конференции «СевТЭК: северный топливно-энергетический комплекс-2018» состоится круглый стол «Мурманская область: внедрение энергетики будущего».

Участники круглого стола обсудят конкретные примеры применения современных экологически чистых технологий на территории Мурманской области, подготовку к строительству первого в Заполярье ветропарка, расскажут о развитии проекта «Arctic Electric Road» по строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также поделятся опытом европейских стран по внедрению чистых энергетических технологий в различных городах ЕС и проблемами, с которыми они столкнулись при их реализации.

«Это второй подобный круглый стол в рамках «СевТЭК», который «Bellona2 проводит совместно с Министерством энергетики. За год в нашем регионе произошли позитивные изменения в данной сфере. Мы надеемся, что наше мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой эксперты из России, Норвегии и столицы ЕС - Брюсселя поделятся опытом и обсудят конкретные проекты по развитию ВИЭ и электротранспорта в регионе. Будущее наступило, и «Bellona» горда тем, что Мурманская область является частью этого процесса», - говорит консультант Экологического объединения «Bellona» Юрий Сергеев.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Гостиница «Азимут», зал «Москва».

15 ноября – 10.00

Состоится III Международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов». Её проведёт Деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху». Соорганизаторами мероприятия выступают Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Министерство экономического развития Мурманской области.

В центре внимания конференции – обсуждение вопросов женского и социального предпринимательства, опыт реализации социальных проектов в регионе, истории успеха женщин-предпринимателей Мурманской области. В рамках конференции запланирован телемост с социальными предпринимателями г. Норильск Красноярского края.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал, 2-й этаж.