г.Кировск

14 ноября – 10.00

В рамках VII Мурманской международной деловой недели в Кировске состоится круглый стол на тему «Кировск – туристический центр Мурманской области: взгляд из прошлого в настоящее».

К участию в работе круглого стола приглашены представители учреждений культуры, туристического сообщества, преподаватели филиала МАГУ в г. Кировске и Апатитского технического колледжа – учебных заведений, готовящих специалистов в области туризма, активная часть жителей города. Организаторы мероприятия приглашают к участию представителей средств массовой информации.

Вопросы, которые планируется обсудить в докладах и по которым состоится обмен мнениями, касаются особенностей развития познавательного туризма в городе, перспектив взаимодействия учреждений культуры и представителей туристического бизнеса. Будут также рассмотрены практические аспекты разработки совместных проектов в сфере исторического туризма.

В ходе круглого стола представителям туристических компаний будет предоставлена возможность узнать об информационных ресурсах, которыми располагают архивы и музеи города, поделиться практическим опытом и принять участие в дискуссии об актуальности и необходимости развития познавательного, в том числе исторического туризма, для города. Участники встречи смогут напрямую общаться по теме мероприятия с представителями профильного учреждения – Центра по развитию туризма и бизнеса.

По мнению организаторов, встреча будет полезна для развития городского туризма и положит начало активному взаимодействию всех заинтересованных сторон при решении общих задач в сфере развития туризма, что в конечном итоге повысит туристическую привлекательность Кировска.

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр Кировского филиала АО «Апатит», конференц-зал.

г.Апатиты

14 ноября - 11.00

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области приглашает налогоплательщиков на семинар по темам: 1. Обзор последних изменений в налоговом законодательстве. О преимуществах электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». О приближении срока уплаты имущественных налогов. 2. Трудовые доходы иностранцев: НДФЛ и страховые взносы. 3. Обновлен приказ с форматами кассового чека. Исправление ошибок в кассовом чеке. 4. НДС-агент при аренде: Аренда госимущества. Учёт арендного НДС. Отражение «агентского» НДС в декларации. 5. Обзор судебной практики по спорным вопросам применения упрощенной и патентной систем налогообложения.

В связи с изменением порядка пропуска в здание администрации г. Апатиты, просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

г.Апатиты, пл.Ленина, 1. Администрация г. Апатиты, малый зал.

с.Ловозеро

7 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Заозёрск

7 ноября - 11.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Заозёрск, ул. Матроса Рябинина, 25.

ЗАТО Видяево

7 ноября - 14.30

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

пгт.Молочный

7 ноября - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Мурманск

6 ноября - 10.00

7 ноября – 10.00

Проходит семинар в рамках международного проекта «Российско-норвежская музейная сеть». Глубокие культурные и исторические связи объединяют Северную Норвегию с Русским Севером. Международный проект «Российско-норвежская музейная сеть» создан и реализуется по инициативе старшего советника по культуре губернской коммуны Финмарка по культуре Рейдун Лауры Андреассен.

Осенью 2016 года старт проекту был дан на территории Норвегии. Впоследствии были организованы встречи: в Архангельской области в 2017 году и в Карелии в 2018 году. За три года работы сети на встречах приняли участие более 40 человек из 31 музейного учреждения.

Цели проекта - создание общей научной платформы для музеев Северной Норвегии и Северо-Западной России и ознакомление с последними историческими исследованиями северных регионов.

Предстоящий заключительный семинар в Мурманске подведёт итоги и укажет дальнейшие направления работы, включая предложения о совместных проектах. Лекторами выступят как русские, так и норвежские исследователи.

Участников программы ожидает насыщенная культурная программа: посещение Мурманского областного краеведческого музея, атомного ледокола «Ленин», Мурманского областного художественного музея, Военно-морского музея Северного флота

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Azimut».

7 ноября - 15.00

Встреча студентов с генеральным директором ВЦИОМа Валерием Федоровым. Тема выступления Валерия Федорова «Общественное мнение в современной России». Встреча организована в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи «Диалог на равных», призванного доказать студентам, что в современной России есть все возможности для того, чтобы стать успешным. Организатор мероприятия в Мурманской области – региональное Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям.

г.Мурманск, ул. Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет, ауд. 417В.

7 ноября - 15.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Мурманским международным лицеем, Мурманским политехническим лицеем, СОШ № 5 г.Мурманска и Мурманской городской клинической больницей скорой медицинской помощи в организации и проведении профориентационной работы среди учащихся образовательных учреждений.

Напомним, в 2017 году назад состоялось подписание аналогичного соглашения о сотрудничестве между мурманскими учреждениями здравоохранения и образовательными организациями. Свои подписи под документом поставили: Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев, председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Александр Капиносов, директор средней общеобразовательной школы №5 Мурманска Ирина Ускова, директор Мурманского международного лицея Светлана Камкина, директор Мурманского политехнического лицея Татьяна Шовская.

Таким образом, сейчас сотрудничество по направлению профориентации учащихся между медицинскими и образовательными организациями Мурманской области расширяется – в него включаются новые участники.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. Мурманский областной клинический многопрофильный центр (бывшая Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи).

7 ноября – 16.00

В региональном исполкоме ОНФ состоится заседание круглого стола, посвященное результатам акции «Дорога в школу».

Напомним, в преддверии осенних каникул активистами ОНФ проводилась Всероссийская акция «Дорога в школу» по обследованию улично-дорожной сети и пешеходных переходов на пути следования школьников и выявлению аварийно-опасных участков дорог.

В круглом столе также примут участие представители администрации Мурманска, управления ГИБДД по Мурманской области, уполномоченный по правам ребенка в регионе Коган Борис Семенович.

г.Мурманск, проезд Флотский, 3 (вход со стороны ул. Володарского, 1-й этаж, направо).

8 ноября – 11.00-14.00

Состоится 21-я областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества 2018 года. Девиз конференции: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно».

Участники конференции, представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений Мурманской области, обсудят актуальные проблемы качества в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни, а также меры, предпринимаемые предприятиями и организациями области, по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в современных условиях.

В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года», федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Почётным знаком программы «Отличник качества», а также Почетным знаком «За достижения в области качества», присуждаемой специалистам РКК, руководителям и ведущим специалистам предприятий и организаций, презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» приняли участие 34 товара и услуги от 21 предприятия, 28 из них удостоены звания лауреата конкурса.

В федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России» Мурманскую область представили 16 товаров и услуг от 12 предприятий, 5 признаны лауреатами Конкурса, среди них продукция АО «НОРЕБО РУ» (ООО «Рыбная компания «Полярное море+»), ООО «Полярис» и услуги для населения МБУК «Североморская централизованная библиотечная система», ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. 2 этаж, конференц-зал.

9 ноября - 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

На звонки и вопросы граждан по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

11 ноября – 12.00-18.00

Мурманская ярмарка путешествий / Murman Travel Market. Основная цель выставки - познакомить жителей и гостей региона с туристическими предложениями региональных компаний на зимний сезон 2018- 2019 г .г. В ходе выставке посетители смогут поучаствовать в розыгрыше сувениров, памятных подарков и туристических продуктов компании.

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. Торговый центр «Мурманск Молл», 1-й этаж.

13 ноября – 10.00-12.30

В рамках XIII выставки-конференции «СевТЭК: северный топливно-энергетический комплекс-2018» состоится круглый стол «Мурманская область: внедрение энергетики будущего».

Участники круглого стола обсудят конкретные примеры применения современных экологически чистых технологий на территории Мурманской области, подготовку к строительству первого в Заполярье ветропарка, расскажут о развитии проекта «Arctic Electric Road» по строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также поделятся опытом европейских стран по внедрению чистых энергетических технологий в различных городах ЕС и проблемами, с которыми они столкнулись при их реализации.

«Это второй подобный круглый стол в рамках «СевТЭК», который «Bellona2 проводит совместно с Министерством энергетики. За год в нашем регионе произошли позитивные изменения в данной сфере. Мы надеемся, что наше мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой эксперты из России, Норвегии и столицы ЕС - Брюсселя поделятся опытом и обсудят конкретные проекты по развитию ВИЭ и электротранспорта в регионе. Будущее наступило, и «Bellona» горда тем, что Мурманская область является частью этого процесса», - говорит консультант Экологического объединения «Bellona» Юрий Сергеев.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Гостиница «Азимут», зал «Москва».

15 ноября – 10.00

Состоится III Международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов». Её проведёт Деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху». Соорганизаторами мероприятия выступают Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и региональное Министерство экономического развития.

В центре внимания конференции – обсуждение вопросов женского и социального предпринимательства, опыт реализации социальных проектов в регионе, истории успеха женщин-предпринимателей Мурманской области. В рамках конференции запланирован телемост с социальными предпринимателями г. Норильск Красноярского края.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал, 2-й этаж.