пгт.Никель

9 ноября - 13.00

Первый замминистра социального развития региона Светлана Виденеева проведёт тематический прием родителей, воспитывающих детей, и личный приём граждан, проживающих в Никеле.

пгт.Никель, ул. Пионерская, 2. Администрация Печенгского района, каб. № 19.

пгт.Печенга

9 ноября - 16.00

1/8 финала XI регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «Трасса» в Печенге. Участники – команды Заозерска, Александровска, Печенгского района.

В этом году фестиваль пройдет по новому алгоритму. Впервые в нем примут участие сборные муниципальных образований – творческие команды молодых исполнителей представят пять номеров в различных жанрах. Формированием команд занимались молодежные советы по реализации государственной молодежной политики либо специально созданные молодежные оргкомитеты. Принцип формирования определялся оргкомитетами в каждом муниципалитете.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 4а. Культурно-досуговый центр «Платформа».

г.Кировск

9 ноября - 9.00-18.00

10 ноября - 10.00-15.00

В целях повышения информированности населения по имущественным налогам, Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области проводит для налогоплательщиков - физических лиц «Дни открытых дверей».

В ходе мероприятия налогоплательщиков проинформируют о налоговом законодательстве, порядке и сроках оплаты имущественных налогов и ответят на другие вопросы по налогообложению.

Кроме этого, все желающие смогут зарегистрироваться в Интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», где содержится информация обо всех объектах налогообложения. Для подключения к сервису при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

г.Кировск, ул. Кондрикова, 6а (тел.5-55-12).

14 ноября – 10.00

В рамках VII Мурманской международной деловой недели в Кировске состоится круглый стол на тему «Кировск – туристический центр Мурманской области: взгляд из прошлого в настоящее».

К участию в работе круглого стола приглашены представители учреждений культуры, туристического сообщества, преподаватели филиала МАГУ в г. Кировске и Апатитского технического колледжа – учебных заведений, готовящих специалистов в области туризма, активная часть жителей города. Организаторы мероприятия приглашают к участию представителей средств массовой информации.

Вопросы, которые планируется обсудить в докладах и по которым состоится обмен мнениями, касаются особенностей развития познавательного туризма в городе, перспектив взаимодействия учреждений культуры и представителей туристического бизнеса. Будут также рассмотрены практические аспекты разработки совместных проектов в сфере исторического туризма.

В ходе круглого стола представителям туристических компаний будет предоставлена возможность узнать об информационных ресурсах, которыми располагают архивы и музеи города, поделиться практическим опытом и принять участие в дискуссии об актуальности и необходимости развития познавательного, в том числе исторического туризма, для города. Участники встречи смогут напрямую общаться по теме мероприятия с представителями профильного учреждения – Центра по развитию туризма и бизнеса.

По мнению организаторов, встреча будет полезна для развития городского туризма и положит начало активному взаимодействию всех заинтересованных сторон при решении общих задач в сфере развития туризма, что в конечном итоге повысит туристическую привлекательность Кировска.

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр Кировского филиала АО «Апатит», конференц-зал.

г.Апатиты

9 ноября - 9.00-18.00

10 ноября - 10.00-15.00

В целях повышения информированности населения по имущественным налогам, Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области проводит для налогоплательщиков - физических лиц «Дни открытых дверей».

В ходе мероприятия налогоплательщиков проинформируют о налоговом законодательстве, порядке и сроках оплаты имущественных налогов и ответят на другие вопросы по налогообложению.

Кроме этого, все желающие смогут зарегистрироваться в Интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», где содержится информация обо всех объектах налогообложения. Для подключения к сервису при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

г.Апатиты, ул. Строителей, 83 (тел.: 6-44-14, 2-17-20, 2-33-50).

9 ноября - 15.00

Конференция «Изменения климата». Апатитский экологический центр «Гея» продолжает серию конференций и семинаров «Энергия и климат». На конференции выступят ученые Кольского научного центра РАН: Демин Валерий Иванович, научный сотрудник лаборатории атмосферы Арктики Полярного геофизического института, расскажет об изменении климата на территории Мурманской области с начала XIX века; Денисов Дмитрий Борисович, руководитель лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера (ИПЭС), продолжит тему климата и сделает сообщение о реконструкции климата на Кольском полуострове в период отсутствия инструментальных измерений; Боровичев Евгений Александрович, заместитель директора по науке ИПЭС поделится научными данными о взаимосвязи биоты и климата; Ключникова Елена Михайловна, заведующая сектором международных связей ИПЭС, расскажет о политических процессах за период от Киото до Парижа.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 ноября - 16.00

Про финансовую грамотность. Встреча со специалистом Сбербанка, который расскажет о возможностях услуги «Сбербанк Онлайн».

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

14 ноября - 11.00

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области приглашает налогоплательщиков на семинар по темам: 1. Обзор последних изменений в налоговом законодательстве. О преимуществах электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». О приближении срока уплаты имущественных налогов. 2. Трудовые доходы иностранцев: НДФЛ и страховые взносы. 3. Обновлен приказ с форматами кассового чека. Исправление ошибок в кассовом чеке. 4. НДС-агент при аренде: Аренда госимущества. Учёт арендного НДС. Отражение «агентского» НДС в декларации. 5. Обзор судебной практики по спорным вопросам применения упрощенной и патентной систем налогообложения.

В связи с изменением порядка пропуска в здание администрации г. Апатиты, просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

г.Апатиты, пл.Ленина, 1. Администрация г. Апатиты, малый зал.

г.Мурманск

9 ноября - 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

На звонки и вопросы граждан по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

9 ноября - 11.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественной церемонии вручения знамени Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Мурманский детский театральный центр.

9 ноября – 12.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в пресс-конференции, посвященной предстоящей VII Мурманской международной деловой неделе.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

9 ноября – 12.00-18.00

10 ноября – 10.00-16.00

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примут участие во Всероссийском фестивале Nauka 0+ в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Что такое наука, как можно стать учёным, как люди изучают космос в наши дни, какими были первые открытия и изобретения - ответы на эти и множество других вопросов можно найти на двух выставках, которые будут предложены вниманию гостей фестиваля. В экспозиции представлены интерактивные книги, научно-популярные книги и журналы по всем отраслям знаний, популяризирующие науку для детей. В том числе уникальные энциклопедии с дополненной реальностью в формате интерактивных 3D-игр, головоломки, эксперименты, иллюзии восприятия и игровая блиц-викторина "На крючок". Благодаря современным технологиям читатели смогут не просто просматривать текст и иллюстрации, а прямо на страницах книг увидеть оживающие планеты, технику, динозавров и даже услышать издаваемые ими звуки! Самые удивительные, необыкновенные, интерактивные и уникальные издания для всей семьи ждут посетителей!

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 ноября – 13.30

Акция «Неделя в профессии» - учащихся гимназии № 8 примет Мурманский морской торговый порт. Старшеклассникам расскажут о его работе и проведут экскурсию по территории. Цель мероприятия - показать школьникам работу современного предприятия изнутри, сформировать у детей целостное представление о технологическом цикле производства продукции, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, способствовать ранней профориентации на занятость в промышленности и других приоритетных сферах экономики.

В рамках акции на предприятиях России проводятся экскурсионные туры для школьников, во время которых дети смогут увидеть производство и технологический процесс изнутри, а также вживую пообщаться с инженерами/специалистами и с руководством предприятия.

Мурманские школьники уже посетили производственные цеха одного из крупнейших в регионе предприятий, выпускающих мясные продукты.

г.Мурманск, Портовый проезд, 22. Здание управления ММТП, 5-й этаж, большая переговорная.

9 ноября - 15.00

Губернатор Марина Ковтун познакомится с интерактивной выставкой VIII Всероссийского фестиваля науки НАУКА 0+.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова, начало осмотра на I этаже в фестивальном зале.

9 ноября - 16.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в церемонии открытия VIII Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3, областной Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова, зрительный зал.

11 ноября – 12.00-18.00

Мурманская ярмарка путешествий / Murman Travel Market. Основная цель выставки - познакомить жителей и гостей региона с туристическими предложениями региональных компаний на зимний сезон 2018- 2019 г .г. В ходе выставке посетители смогут поучаствовать в розыгрыше сувениров, памятных подарков и туристических продуктов компании.

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. Торговый центр «Мурманск Молл», 1-й этаж.

13 ноября – 10.00-12.30

В рамках XIII выставки-конференции «СевТЭК: северный топливно-энергетический комплекс-2018» состоится круглый стол «Мурманская область: внедрение энергетики будущего».

Участники круглого стола обсудят конкретные примеры применения современных экологически чистых технологий на территории Мурманской области, подготовку к строительству первого в Заполярье ветропарка, расскажут о развитии проекта «Arctic Electric Road» по строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также поделятся опытом европейских стран по внедрению чистых энергетических технологий в различных городах ЕС и проблемами, с которыми они столкнулись при их реализации.

«Это второй подобный круглый стол в рамках «СевТЭК», который «Bellona2 проводит совместно с Министерством энергетики. За год в нашем регионе произошли позитивные изменения в данной сфере. Мы надеемся, что наше мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой эксперты из России, Норвегии и столицы ЕС - Брюсселя поделятся опытом и обсудят конкретные проекты по развитию ВИЭ и электротранспорта в регионе. Будущее наступило, и «Bellona» горда тем, что Мурманская область является частью этого процесса», - говорит консультант Экологического объединения «Bellona» Юрий Сергеев.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Гостиница «Азимут», зал «Москва».

13 ноября - 14.00-18.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства судебными приставами.

На звонки и вопросы ответит по телефону 52-55-49 помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

15 ноября – 10.00

Состоится III Международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов». Её проведёт Деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху». Соорганизаторами мероприятия выступают Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и региональное Министерство экономического развития.

В центре внимания конференции – обсуждение вопросов женского и социального предпринимательства, опыт реализации социальных проектов в регионе, истории успеха женщин-предпринимателей Мурманской области. В рамках конференции запланирован телемост с социальными предпринимателями г. Норильск Красноярского края.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал, 2-й этаж.