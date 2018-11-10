г.Кандалакша

10 ноября - 15.00

Беседа на тему энергосбережения в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Вектор».

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Подростково-молодёжный клуб «Вектор».

г.Кировск

10 ноября - 10.00-15.00

В целях повышения информированности населения по имущественным налогам, Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области проводит для налогоплательщиков - физических лиц «Дни открытых дверей».

В ходе мероприятия налогоплательщиков проинформируют о налоговом законодательстве, порядке и сроках оплаты имущественных налогов и ответят на другие вопросы по налогообложению.

Кроме этого, все желающие смогут зарегистрироваться в Интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», где содержится информация обо всех объектах налогообложения. Для подключения к сервису при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

г.Кировск, ул. Кондрикова, 6а (тел.5-55-12).

13 ноября - 16.00-18.00

Прокуратурой города Кировска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения жилищных прав граждан.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы можно помощнику прокурора г.Кировска Семёновой Татьяне Михайловне по телефону 8(815-31) 5-42-08.

14 ноября – 10.00

В рамках VII Мурманской международной деловой недели в Кировске состоится круглый стол на тему «Кировск – туристический центр Мурманской области: взгляд из прошлого в настоящее».

К участию в работе круглого стола приглашены представители учреждений культуры, туристического сообщества, преподаватели филиала МАГУ в г. Кировске и Апатитского технического колледжа – учебных заведений, готовящих специалистов в области туризма, активная часть жителей города. Организаторы мероприятия приглашают к участию представителей средств массовой информации.

Вопросы, которые планируется обсудить в докладах и по которым состоится обмен мнениями, касаются особенностей развития познавательного туризма в городе, перспектив взаимодействия учреждений культуры и представителей туристического бизнеса. Будут также рассмотрены практические аспекты разработки совместных проектов в сфере исторического туризма.

В ходе круглого стола представителям туристических компаний будет предоставлена возможность узнать об информационных ресурсах, которыми располагают архивы и музеи города, поделиться практическим опытом и принять участие в дискуссии об актуальности и необходимости развития познавательного, в том числе исторического туризма, для города. Участники встречи смогут напрямую общаться по теме мероприятия с представителями профильного учреждения – Центра по развитию туризма и бизнеса.

По мнению организаторов, встреча будет полезна для развития городского туризма и положит начало активному взаимодействию всех заинтересованных сторон при решении общих задач в сфере развития туризма, что в конечном итоге повысит туристическую привлекательность Кировска.

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр Кировского филиала АО «Апатит», конференц-зал.

г.Апатиты

10 ноября - 10.00-15.00

В целях повышения информированности населения по имущественным налогам, Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области проводит для налогоплательщиков - физических лиц «Дни открытых дверей».

В ходе мероприятия налогоплательщиков проинформируют о налоговом законодательстве, порядке и сроках оплаты имущественных налогов и ответят на другие вопросы по налогообложению.

Кроме этого, все желающие смогут зарегистрироваться в Интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», где содержится информация обо всех объектах налогообложения. Для подключения к сервису при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

г.Апатиты, ул. Строителей, 83 (тел.: 6-44-14, 2-17-20, 2-33-50).

14 ноября - 11.00

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области приглашает налогоплательщиков на семинар по темам: 1. Обзор последних изменений в налоговом законодательстве. О преимуществах электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». О приближении срока уплаты имущественных налогов. 2. Трудовые доходы иностранцев: НДФЛ и страховые взносы. 3. Обновлен приказ с форматами кассового чека. Исправление ошибок в кассовом чеке. 4. НДС-агент при аренде: Аренда госимущества. Учёт арендного НДС. Отражение «агентского» НДС в декларации. 5. Обзор судебной практики по спорным вопросам применения упрощенной и патентной систем налогообложения.

В связи с изменением порядка пропуска в здание администрации г. Апатиты, просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

г.Апатиты, пл.Ленина, 1. Администрация г. Апатиты, малый зал.

г.Оленегорск

10 ноября - 15.00

Конкурс молодых педагогов «Ты – лучший!».

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры.

ЗАТО г.Островной

10 и 11 ноября - 12.00

Час информации «Молодым везде дорога» в Библиотечном объединении ЗАТО г.Островной.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2.

г.Кола

12 ноября - 12.00

VII ММДН: губернатор Марина Ковтун примет участие в работе II дискуссионного клуба «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности».

В рамках мероприятия ориентировочно в 12.30 в присутствии губернатора состоится подписание документов: плана по сотрудничеству между администрациями Кольского района и коммуной Инари (Финляндская Республика) на 2019-2021 годы; соглашения о взаимодействии по формированию Центра компетенции по вопросам городской среды Мурманской области между министерством строительства и территориального развития Мурманской области и Мурманским арктическим государственным университетом; соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Кольского района и ООО «НОВАТЭК-Мурманск».

В работе дискуссионного клуба примут участие представители муниципальных образований Баренцева/Евроарктического региона, органов местного самоуправления Мурманской области, субъектов Арктической зоны и Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

г.Мурманск

12 ноября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Книповича, 21.

12 ноября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Маклакова, 14; ул. Челюскинцев, 21.

10 ноября – 10.00-16.00

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примут участие во Всероссийском фестивале Nauka 0+ в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Что такое наука, как можно стать учёным, как люди изучают космос в наши дни, какими были первые открытия и изобретения - ответы на эти и множество других вопросов можно найти на двух выставках, которые будут предложены вниманию гостей фестиваля. В экспозиции представлены интерактивные книги, научно-популярные книги и журналы по всем отраслям знаний, популяризирующие науку для детей. В том числе уникальные энциклопедии с дополненной реальностью в формате интерактивных 3D-игр, головоломки, эксперименты, иллюзии восприятия и игровая блиц-викторина "На крючок". Благодаря современным технологиям читатели смогут не просто просматривать текст и иллюстрации, а прямо на страницах книг увидеть оживающие планеты, технику, динозавров и даже услышать издаваемые ими звуки! Самые удивительные, необыкновенные, интерактивные и уникальные издания для всей семьи ждут посетителей!

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

10 ноября - 15.00

Торжественное открытие молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

11 ноября – 12.00-18.00

Мурманская ярмарка путешествий / Murman Travel Market. Основная цель выставки - познакомить жителей и гостей региона с туристическими предложениями региональных компаний на зимний сезон 2018- 2019 г .г. В ходе выставке посетители смогут поучаствовать в розыгрыше сувениров, памятных подарков и туристических продуктов компании.

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. Торговый центр «Мурманск Молл», 1-й этаж.

12 ноября - 9.30

Начинает свою работу VII Мурманская международная деловая неделя, мероприятия которой продлятся до 16 ноября. VII ММДН: губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном открытии XIII специализированной выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2018».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут».

12 ноября - 10.00

VII ММДН – неделя науки «Молодая наука Арктики»: ХХI Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей «Будущее Севера».

г.Мурманск, ул. Ломоносова, 3. Мурманский медицинский колледж.

12 ноября - 10.00

VII ММДН: российско-финляндская В2В встреча «Переработка ягод. Презентация ягодной продукции».

г.Мурманск, пер. Русанова, 10.

12 ноября - 10.10

VII ММДН – «СевТЭК»: подписание соглашения между правительством Мурманской области и ПАО «Энел Россия». В церемонии подписания соглашения примут участие губернатор Марина Ковтун и генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Санкт-Петербург».

12 ноября -10.30

VII ММДН – «СевТЭК»: начало работы деловой сессии «Региональная энергетика и коммунальный комплекс. Стратегические и инвестиционные аспекты модернизации». В рамках мероприятия планируется подписание соглашения между правительством Мурманской области и ПАО «Ростелеком».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут».

12 ноября - 10.30

В рамках встречи состоится презентация российских и финских компаний – производителей готовой продукции из дикорастущих ягод. Также участники встречи посетят производство компании «Кольский край».

г.Мурманск, ул. Позднякова, 8а.

12 ноября - 11.30

VII ММДН – «СевТЭК»: круглый стол на тему «Оптимизация расходов на приобретение электрической энергии. Ценовые категории. Механизмы снижения затрат на электроэнергию». В открытии круглого стола примет участие Владимир Губинский, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Москва».

12 ноября - 12.00

VII ММДН: V Международная туристическая площадка «Made in Arctic».

С приветственным словом на открытии мероприятия выступит заместитель губернатора Ольга Кузнецова. В рамках работы туристической площадки запланировано подписание меморандума о сотрудничестве между правительством Мурманской области и некоммерческой организацией по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», II этаж, зал «Sea».

12 ноября - 12.30

VII ММДН – «СевТЭК»: награждение победителей регионального этапа конкурса «Медиа ТЭК», организаторов фестиваля «Вместе ярче» в Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут».

12 ноября - 14.00

VII ММДН – «СевТЭК»: круглый стол на тему «#ЖКХ меняется: в фокусе Мурманская область». Во встрече примет участие Сергей Романов, заместитель ди⁠ректора Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России. Модератор: Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор – начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут».

12 ноября - 15.00

VII ММДН – неделя науки «Молодая наука Арктика»: губернатор Марина Ковтун посетит молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». В рамках форума состоится подписание соглашения между Корпорацией «Российский учебник» и правительством Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Ломоносова, 3. Мурманский медицинский колледж.

12 ноября - 15.00

VII ММДН: открытие XI международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом». В мероприятии примет участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», IV этаж, конференц-зал.

13 ноября – 10.00-12.30

В рамках XIII выставки-конференции «СевТЭК: северный топливно-энергетический комплекс-2018» состоится круглый стол «Мурманская область: внедрение энергетики будущего».

Участники круглого стола обсудят конкретные примеры применения современных экологически чистых технологий на территории Мурманской области, подготовку к строительству первого в Заполярье ветропарка, расскажут о развитии проекта «Arctic Electric Road» по строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также поделятся опытом европейских стран по внедрению чистых энергетических технологий в различных городах ЕС и проблемами, с которыми они столкнулись при их реализации.

«Это второй подобный круглый стол в рамках «СевТЭК», который «Bellona2 проводит совместно с Министерством энергетики. За год в нашем регионе произошли позитивные изменения в данной сфере. Мы надеемся, что наше мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой эксперты из России, Норвегии и столицы ЕС - Брюсселя поделятся опытом и обсудят конкретные проекты по развитию ВИЭ и электротранспорта в регионе. Будущее наступило, и «Bellona» горда тем, что Мурманская область является частью этого процесса», - говорит консультант Экологического объединения «Bellona» Юрий Сергеев.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Гостиница «Азимут», зал «Москва».

13 ноября – 13.30

В Мурманске в рамках XIII специализированной выставки-конференции СевТЭК-2018 ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» проведут круглый стол на тему «Актуальные вопросы взаимодействия управляющих компаний и РСО».

Представители органов власти, энергетики и руководители управляющих организаций из Мурманска, Карелии, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга обсудят вопросы расчетов за коммунальные услуги, представят лучшие практики в выстраивании платежной дисциплины и работе с должниками, поделятся опытом внедрения энергосберегающих технологий.

Ежегодно ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» проводят рейтинг потребителей тепловой энергии. С 2016 года на основе рейтинга реализуется проект «Образцовый управдом». В рамках круглого стола будут награждены лучшие управленцы в зоне работы «ТГК-1», «Мурманской ТЭЦ» и филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Гостиница «Azimut», зал «Москва».

13 ноября - 14.00-18.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства судебными приставами.

На звонки и вопросы ответит по телефону 52-55-49 помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

15 ноября – 10.00

Состоится III Международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов». Её проведёт Деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху». Соорганизаторами мероприятия выступают Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и региональное Министерство экономического развития.

В центре внимания конференции – обсуждение вопросов женского и социального предпринимательства, опыт реализации социальных проектов в регионе, истории успеха женщин-предпринимателей Мурманской области. В рамках конференции запланирован телемост с социальными предпринимателями г. Норильск Красноярского края.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал, 2-й этаж.