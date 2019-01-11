г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

10 января - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

17 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

Январь

График личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций Министерства здравоохранения Мурманской области:

11 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

18 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

25 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.