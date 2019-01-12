п.Нивский

14 января - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Нивский, ул.Букина, 2.

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

14 января - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 100.

г.Кола

14 января – 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Кола, ул. Кривошеева, 14

г.Мурманск

12 января - 12.30

В рамках проекта сторонников «Центр поддержки гражданских инициатив» «Один мир для всех детей» состоится День семейного научного отдыха для родителей и детей Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», Детский технопарк «Кванториум-51».

14 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. В региональном этапе участвуют 74 школьника Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. МАГУ.

14 января – 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Папанина, 21.

14 января – 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп.Кирова, 39 и ул.Миронова, 1.

14 января - 14.00

Состоится заседание итогов экспертного совета по подведению итогов областного конкурса медиатворчества обучающихся «Медиа-Арктика».

Конкурс медиатворчества обучающихся «Медиа-Арктика», который проходил в Мурманской области в период с 1 октября по 21 декабря 2018 года.

Организаторами конкурса выступили: Министерство образования и науки Мурманской области, Центр дополнительного образования «Лапландия», региональной отделение партии «Единая Россия», представители региональных СМИ.

В конкурсе приняли участие 15 творческих объединений юных северян со всей области (всего более 100 участников) в возрасте от 7-16 лет, занимающиеся производством и выпуском медиа-контента в общеобразовательных организациях региона.

Жюри оценивало творческие видеопроекты, созданные не ранее 2016 года, по направлениям: «Мультимедийная журналистика»; «Детское креативное телевидение».

В рамках заседания экспертной группы, в которую входят представители региональных пресс-служб и СМИ, областной Думы и системы образования региона, будут продемонстрированы лучшие работы конкурсантов, в т.ч. будет решаться вопрос о присуждении гран-при лучшим 5 авторским коллективами.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

16 января - 14.00

Состоится торжественное открытие региональной площадки сетевого взаимодействия подготовки кадров по направлению подготовки «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») - Сетевой площадки.

В программе мероприятия - знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением, модернизированными мастерскими и лабораториями, круглый стол по вопросам функционирования Сетевой площадки, а также вхождения в сеть ведущих предприятий в области машиностроения Мурманской области.

г.Мурманск, мкр. Росляково, ул. Приморская 2. Мурманский индустриальный колледж, учебный корпус.

17 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

23 января – 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

Январь

График личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций Министерства здравоохранения Мурманской области:

18 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

25 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.