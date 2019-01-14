Делу - время
п.Нивский
14 января - 9.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
п.Нивский, ул.Букина, 2.
г.Апатиты
25 февраля – 17.00
Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».
Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.
Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.
г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.
г.Гаджиево
14 января - 9.30
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул.Ленина, 100.
г.Кола
14 января – 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.
г.Кола, ул. Кривошеева, 14
г.Мурманск
14 января - 8.30
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. В региональном этапе участвуют 74 школьника Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Егорова, 16. МАГУ.
14 января – 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.
г.Мурманск, ул. Папанина, 21.
14 января – 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, просп.Кирова, 39 и ул.Миронова, 1.
14 января - 14.00
Состоится заседание итогов экспертного совета по подведению итогов областного конкурса медиатворчества обучающихся «Медиа-Арктика».
Конкурс медиатворчества обучающихся «Медиа-Арктика», который проходил в Мурманской области в период с 1 октября по 21 декабря 2018 года.
Организаторами конкурса выступили: Министерство образования и науки Мурманской области, Центр дополнительного образования «Лапландия», региональной отделение партии «Единая Россия», представители региональных СМИ.
В конкурсе приняли участие 15 творческих объединений юных северян со всей области (всего более 100 участников) в возрасте от 7-16 лет, занимающиеся производством и выпуском медиа-контента в общеобразовательных организациях региона.
Жюри оценивало творческие видеопроекты, созданные не ранее 2016 года, по направлениям: «Мультимедийная журналистика»; «Детское креативное телевидение».
В рамках заседания экспертной группы, в которую входят представители региональных пресс-служб и СМИ, областной Думы и системы образования региона, будут продемонстрированы лучшие работы конкурсантов, в т.ч. будет решаться вопрос о присуждении гран-при лучшим 5 авторским коллективами.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».
16 января - 14.00
Состоится торжественное открытие региональной площадки сетевого взаимодействия подготовки кадров по направлению подготовки «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») - Сетевой площадки.
В программе мероприятия - знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением, модернизированными мастерскими и лабораториями, круглый стол по вопросам функционирования Сетевой площадки, а также вхождения в сеть ведущих предприятий в области машиностроения Мурманской области.
г.Мурманск, мкр. Росляково, ул. Приморская 2. Мурманский индустриальный колледж, учебный корпус.
17 января – 10.00-13.00
Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.
23 января – 14.00-18.15
Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.
На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.
Январь
График личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций Министерства здравоохранения Мурманской области:
18 января - 15.00-17.00
главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;
25 января - 15.00-17.00
главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна
г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.
25–26 января
Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».
Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.
Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.