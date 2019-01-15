нп.Белое Море

15 января - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

15 января - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

с.Ловозеро

15 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

сп.Междуречье

15 января - 15.00

Губернатор Марина Ковтун посетит мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО, где проведёт рабочее совещание по переходу на новую систему обращения с отходами.

сп.Междуречье, примыкание к автодороге федерального значения Р-21 «Кола – госграница с Королевством Норвегия» на участке км 1414 +270)

г.Мурманск

15 и 16 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. В региональном этапе участвуют 22 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Испытания будут проходить в течение двух дней и продолжатся 16 января (начало линейки в 8.30).

г.Мурманск, ул. Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет, корпус «Л».

15 января - 9.00-15.00

В «Центре здоровья» Мурманской городской поликлиники № 1 в рамках проекта «Центра поддержки гражданских инициатив» «Второе дыхание» будет проводиться диагностическое обследование пожилых северян.

г.Мурманск, ул. Шмидта, 41/9. «Центр здоровья» Мурманской городской поликлиники № 1.

16 января - 14.00

Состоится торжественное открытие региональной площадки сетевого взаимодействия подготовки кадров по направлению подготовки «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») - Сетевой площадки.

В программе мероприятия - знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением, модернизированными мастерскими и лабораториями, круглый стол по вопросам функционирования Сетевой площадки, а также вхождения в сеть ведущих предприятий в области машиностроения Мурманской области.

г.Мурманск, мкр. Росляково, ул. Приморская 2. Мурманский индустриальный колледж, учебный корпус.

17 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

23 января – 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

Январь

График личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций Министерства здравоохранения Мурманской области:

18 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

25 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.