Делу - время
с.Алакуртти
16 января - 11.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.
г.Апатиты
25 февраля – 17.00
Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».
Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.
Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.
г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.
с.Ловозеро
16 января - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
с.Ура-Губа
16 января - 11.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.
ЗАТО г.Североморск
16 января - 10.00
Рабочая поездка первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой в стационарное отделение Североморского комплексного центра социального обслуживания населения.
ЗАТО г.Североморск, ул. Гвардейская, 5. Комплексный центр социального обслуживания населения.
г.Мурманск
16 января - 8.30
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. В региональном этапе участвуют 22 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00
г.Мурманск, ул. Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет, корпус «Л».
16 января - 12.50
В Мурманском международном лицее в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» состоится заседание «Исторической гостиной», посвященное подвигу Полярной дивизии. В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель секретаря регионального отделения партии «ЕР» Михаил Белошеев; представитель Мурманского телевизионного клуба, режиссер Андрей Сычев; учащиеся Мурманского международного лицея.
г.Мурманск, Ледокольный пр., 23. Мурманский международный лицей.
16 января - 14.00
Состоится торжественное открытие региональной площадки сетевого взаимодействия подготовки кадров по направлению подготовки «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») - Сетевой площадки.
Губернатор Марина Ковтун примет участие в открытии первой в Мурманской области площадки сетевого взаимодействия для подготовки на современном оборудовании кадров со средним профессиональным образованием машиностроительного профиля.
В программе мероприятия - знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением, модернизированными мастерскими и лабораториями, круглый стол по вопросам функционирования Сетевой площадки, а также вхождения в сеть ведущих предприятий в области машиностроения Мурманской области.
г.Мурманск, мкр. Росляково, ул. Приморская 2. Мурманский индустриальный колледж, учебный корпус.
16 января - 17.30
Состоится организационное собрание для слушателей программы дополнительного профессионального образования «Управление многоквартирным домом жилищным объединением». Программа реализуется по инициативе МРЦОК «ЖКХ Контроль» при поддержке партпроекта «Школа грамотного потребителя». В мероприятии примет участие региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.
Категория слушателей: руководители и специалисты управляющих организаций жилищного фонда Мурманской области, руководители ТСЖ, ТСН, ЖСК, имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование. Время обучения – 72 часа. Продолжительность курса – 6 недель. Прошедшим обучение и итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 18 (3-й этаж, актовый зал).
17 января – 10.00-13.00
Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.
23 января – 14.00-18.15
Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.
На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.
Январь
График личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций Министерства здравоохранения Мурманской области:
18 января - 15.00-17.00
главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;
25 января - 15.00-17.00
главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна
г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.
25–26 января
Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».
Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.
Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.