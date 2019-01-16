с.Алакуртти

16 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

с.Ловозеро

16 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Ура-Губа

16 января - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

ЗАТО г.Североморск

16 января - 10.00

Рабочая поездка первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой в стационарное отделение Североморского комплексного центра социального обслуживания населения.

ЗАТО г.Североморск, ул. Гвардейская, 5. Комплексный центр социального обслуживания населения.

г.Мурманск

16 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. В региональном этапе участвуют 22 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00

г.Мурманск, ул. Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет, корпус «Л».

16 января - 12.50

В Мурманском международном лицее в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» состоится заседание «Исторической гостиной», посвященное подвигу Полярной дивизии. В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель секретаря регионального отделения партии «ЕР» Михаил Белошеев; представитель Мурманского телевизионного клуба, режиссер Андрей Сычев; учащиеся Мурманского международного лицея.

г.Мурманск, Ледокольный пр., 23. Мурманский международный лицей.

16 января - 14.00

Состоится торжественное открытие региональной площадки сетевого взаимодействия подготовки кадров по направлению подготовки «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») - Сетевой площадки.

Губернатор Марина Ковтун примет участие в открытии первой в Мурманской области площадки сетевого взаимодействия для подготовки на современном оборудовании кадров со средним профессиональным образованием машиностроительного профиля.

В программе мероприятия - знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением, модернизированными мастерскими и лабораториями, круглый стол по вопросам функционирования Сетевой площадки, а также вхождения в сеть ведущих предприятий в области машиностроения Мурманской области.

г.Мурманск, мкр. Росляково, ул. Приморская 2. Мурманский индустриальный колледж, учебный корпус.

16 января - 17.30

Состоится организационное собрание для слушателей программы дополнительного профессионального образования «Управление многоквартирным домом жилищным объединением». Программа реализуется по инициативе МРЦОК «ЖКХ Контроль» при поддержке партпроекта «Школа грамотного потребителя». В мероприятии примет участие региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.

Категория слушателей: руководители и специалисты управляющих организаций жилищного фонда Мурманской области, руководители ТСЖ, ТСН, ЖСК, имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование. Время обучения – 72 часа. Продолжительность курса – 6 недель. Прошедшим обучение и итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 18 (3-й этаж, актовый зал).

17 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

23 января – 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

Январь

График личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций Министерства здравоохранения Мурманской области:

18 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

25 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.