снп.Зареченск

17 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

17 января - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Апатиты

19 января - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты открывается. Лектор: Ахтулова Елена Михайловна, кандидат биологических наук, заместитель директора Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН.

Тема лекции: «Тихие убийцы наших огородов. Сорные растения».

Полярная ночь закончилась, лето всё ближе, и мысли о грядках и огородах возникают в голове всё чаще. А какие же посевы без сорняков? Сорные растения – что это? Зло или нечаянные гости нашего огорода? Какая польза может быть от злостных сорняков, растущих на даче. Как справиться с ними, не навредив культурным растениям и своему организму? На эти и другие не менее актуальные вопросы даст ответ кандидат биологических наук Елена Михайловна Ахтулова.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова (каб. 101).

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

17 января - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 10.)

г.Мурманск

17 и 18 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории.В региональном этапе участвуют 89 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Испытания будут проходить в течение двух дней и продолжатся 18 января (начало линейки в 8.30).

г.Мурманск, ул. Егорова, 16,.Мурманский арктический государственный университет.

17 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

17 января - 14.00

Состоится видеоконференция «Литмост». Встреча с Дианой Машковой. Видеоконференция организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с самыми популярными российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны.

На видеоконференции писатель Диана Машкова представит документальный роман «Меня зовут Гоша. История сироты». Книга создана совместно с приемным сыном Георгием. Этот роман является автобиографией подростка. Участники видеоконференции встретятся с Дианой Машковой в режиме реального времени и смогут задать ей вопросы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

19 января - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу» вновь распахивает двери. Первая встреча лектория в наступившем году будет посвящена льду, снегу и… растениям. Мощный многокилометровый слой льда покрывал Кольский полуостров ещё 7-11 тысяч лет назад. Что происходило на окраине этого гигантского ледника? Как и откуда появилась растительность после его таяния? Об этом и о других «послеледниковых» историях мы поговорим с Натальей Евгеньевной Королевой, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека.

23-25 января – 12.00

Состоится региональный отбор на участие в конкурсных мероприятиях инженерно-технического творчества в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

Отборочные состязания в рамках программы «Робототехника» – «РОБОФЕСТ-Мурманск 2019» проводятся среди обучающихся 6-18 лет, увлекающихся научно-техническим творчеством, по пяти направлениям: «Hello, Robot!» LEGO, «Hello, Robot!» OPEN, FIRST Jr.FLL, FIRST FLL, «РобоКарусель».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 2-й этаж, большое фойе.

23 января – 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

Январь

График личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций Министерства здравоохранения Мурманской области:

18 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

25 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.