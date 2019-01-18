снп.Лесозаводский

18 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Апатиты

19 января - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты открывается. Лектор: Ахтулова Елена Михайловна, кандидат биологических наук, заместитель директора Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН.

Тема лекции: «Тихие убийцы наших огородов. Сорные растения».

Полярная ночь закончилась, лето всё ближе, и мысли о грядках и огородах возникают в голове всё чаще. А какие же посевы без сорняков? Сорные растения – что это? Зло или нечаянные гости нашего огорода? Какая польза может быть от злостных сорняков, растущих на даче. Как справиться с ними, не навредив культурным растениям и своему организму? На эти и другие не менее актуальные вопросы даст ответ кандидат биологических наук Елена Михайловна Ахтулова.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова (каб. 101).

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

п.Пушной

18 января - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

п.Шонгуй

18 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

г.Мурманск

18 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории.В региональном этапе участвуют 89 школьников Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16,.Мурманский арктический государственный университет.

18 января - 10.00

Рабочая поездка первого заместителя министра социального развития области Светланы Виденеевой в Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Рассматриваемые вопросы – обеспечение комплексной безопасности, крупномасштабные ремонты, создание современных условий для проживания, улучшающих качество жизни и комплексность предоставления услуг.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103.

18 января - 11.00

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп. Кирова, 53.

18 января - 14.30

На базе Министерства образования и науки Мурманской области в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» состоится дискуссионная площадка по обсуждению системы (методики) определения компетенций учителей и организации повышения квалификации. Итоги обсуждения методики определения компетенций учителей и организации повышения квалификации будут направлены до 25.01.2019 г. в Государственную Думу ФС РФ (депутату Государственной Думы, федеральному координатору партпроекта «Новая школа» Алене Аршиновой).

В качестве модератора выступит проректор Института развития образования, кандидат педагогических наук Павел Краснов. В мероприятии примут участие: представители Мурманского арктического государственного университета, Областного совета профсоюзов педагогических работников, Ассоциации преподавателей русского языка и математики.

г.Мурманск, ул. Трудовые резервы, 4. Министерств образования и науки Мурманской области, актовый зал.

19 января - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу» вновь распахивает двери. Первая встреча лектория в наступившем году будет посвящена льду, снегу и… растениям. Мощный многокилометровый слой льда покрывал Кольский полуостров ещё 7-11 тысяч лет назад. Что происходило на окраине этого гигантского ледника? Как и откуда появилась растительность после его таяния? Об этом и о других «послеледниковых» историях мы поговорим с Натальей Евгеньевной Королевой, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека,

23 января – 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

Январь

График личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций Министерства здравоохранения Мурманской области:

18 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

25 января - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.