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Мурманская область. Арктика19.01.19 08:50

Делу - время

г.Кандалакша

22 января – 11.00-12.30

В следственном отделе по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Степановым Кондратием Федоровичем.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Записаться на  приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Апатиты

19 января - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты открывается. Лектор: Ахтулова Елена Михайловна, кандидат биологических наук, заместитель директора Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН.

Тема лекции: «Тихие убийцы наших огородов. Сорные растения».

Полярная ночь закончилась, лето всё ближе, и мысли о грядках и огородах возникают в голове всё чаще. А какие же посевы без сорняков? Сорные растения – что это? Зло или нечаянные гости нашего огорода? Какая польза может быть от злостных сорняков, растущих на даче. Как справиться с ними, не навредив культурным растениям и своему организму? На эти и другие не менее актуальные вопросы даст ответ кандидат биологических наук Елена Михайловна Ахтулова.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова (каб. 101).

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты,  малый зал.

г.Гаджиево

21 января - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

23 января – 11.00-15.00

В помещении следственного отдела по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы старшим следователем контрольно-следственного отдела следственного управления Михайловым Валентином Александровичем.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145-1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3. Телефоны для записи на приём и уточнения информации: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.

г.Мурманск

19 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике. В региональном этапе участвуют 15 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

19 января - 13.00

Мастер-класс «Использование инновационных технологий в развитии речи детей с ограниченными возможностями здоровья». Своим опытом работы поделятся учителя-дефектологи и воспитатели.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

19 января - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу» вновь распахивает двери. Первая встреча лектория в наступившем году будет посвящена льду, снегу и… растениям. Мощный многокилометровый слой льда покрывал Кольский полуостров ещё 7-11 тысяч лет назад. Что происходило на окраине этого гигантского ледника? Как и откуда появилась растительность после его таяния? Об этом и о других «послеледниковых» историях мы поговорим с Натальей Евгеньевной Королевой,  кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека.

21 и 23  января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. В региональном этапе участвуют 24 школьника Мурманской области. Испытания продолжатся 23 января. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

21 января - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Маклакова, 26.

23 января – 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

25 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.

 

Комментарии

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