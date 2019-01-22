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Мурманская область. Арктика22.01.19 08:50

Делу - время

г.Кандалакша

22 января – 11.00-12.30

В следственном отделе по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Степановым Кондратием Федоровичем.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Записаться на  приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты,  малый зал.

г.Мончегорск

22 января - 11.00

Рабочая поездка первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой в геронтологическое отделение Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения. Рассматриваемые вопросы – обеспечение комплексной безопасности, создание современных условий для проживания в целях улучшения качества жизни и обеспечения комплексности предоставления услуг.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 7 (геронтологическое отделение Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения) и ул. Геологов, 24 (Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей).

с.Ловозеро

22 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

23 января – 11.00-15.00

В помещении следственного отдела по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы старшим следователем контрольно-следственного отдела следственного управления Михайловым Валентином Александровичем.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145-1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3. Телефоны для записи на приём и уточнения информации: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.

г.Мурманск

22 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии.  В региональном этапе участвуют 65 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

22 января - 15.00

Пресс-конференция министра образования и науки Мурманской области Ирины Ковширы по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2019 год.

г.Мурманск, ул. Трудовых Резервов, 4, каб.15.

22 января - 18.00

Тренинг «Я – бренд в своем бизнесе» в рамках программы для развития действующего бизнеса «Делай дело».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

23 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. В региональном этапе участвуют 24 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

23 января – 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

24 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии.  В региональном этапе участвуют 65 школьников Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет.

24 января - 14.00-18.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На звонки и вопросы ответит по телефону 52-55-49 помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

24 января - 15.00

Профориентационный семинар для студентов-юристов «Профессиональное развитие через правовую помощь людям», приуроченный ко Дню российского студенчества, состоится в Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области. В мероприятии примут участие студенты мурманских вузов и сузов, проходящие подготовку по юридическим направлениям. Выступят перед участниками руководитель Региональной общественной приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, уполномоченный по правам человека Михаил Шилов, уполномоченный по правам ребёнка Борис Коган, специалисты Региональной общественной приёмной.

В рамках мероприятия пройдет презентация проекта «Юридическая клиника». Студенты получат возможность пройти производственную и преддипломную практику и получить реальный профессиональный опыт, осуществляя при поддержке юристов Региональной приёмной оперативное консультирование граждан по правовым вопросам.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

25 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.

 

 

Комментарии

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