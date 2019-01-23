г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Оленегорск

23 января - 11.00

Рабочая поездка первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой в стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения.

г.Оленегорск, ул. Парковая, 15.

с.Ловозеро

23 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

23 января - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

с.Териберка

23 января - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7.

23 января - 13.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 14. Териберский Дом культуры.

ЗАТО г.Североморск

23 января – 11.00-15.00

В помещении следственного отдела по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы старшим следователем контрольно-следственного отдела следственного управления Михайловым Валентином Александровичем.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145-1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3. Телефоны для записи на приём и уточнения информации: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.

г.Мурманск

23 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. В региональном этапе участвуют 24 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

23 января - 12.00

Открытие регионального отбора программы «Робототехника» – «РобоФест – Мурманск 2019». Основная тема фестиваля в этом году – космос. В первый день состоится защита проектов направлений «FIRST Jr. FLL» (дети 6-8 лет) и «FIRST FLL» (дети 9-14 лет). Также учащиеся 7-11 классов примут участие в олимпиаде школьников «Робофест» по физике.

Команды-победители направлений представят регион на Всероссийском технологическом фестивале «Профест» и открытом чемпионате России «FEST RUSSIA OPEN 2019».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», II этаж.

23 января - 14.00

Состоится пресс-конференция по поводу реконструкции и переезда Мурманского областного краеведческого музея. В пресс-конференции примут участие: Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Абраменко Елена Юрьевна – первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области; Сергеев Роман Сергеевич – врио начальника Управления капитального строительства Мурманской области; Химчук Елена Павловна – директор Мурманского областного краеведческого музея.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

23 января – 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

23 января - 15.00

Губернатор Марина Ковтун проконтролирует качество капитального ремонта приёмно-боксового отделения инфекционного отделения Мурманской областной детской клинической больницы.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 5. Инфекционное отделение Мурманской областной детской клинической больницы, корпус 2.

24 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии. В региональном этапе участвуют 65 школьников Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет.

24 января - 11.00

Встреча в пресс-центре «Мурманский вестник», посвященная переходу Мурманской области с 1 января на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Гости встречи: заместитель губернатора Евгений Никора; министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев; директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной редакции «Мурманский вестник».

24 января - 14.00-18.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На звонки и вопросы ответит по телефону 52-55-49 помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

24 января - 15.00

Профориентационный семинар для студентов-юристов «Профессиональное развитие через правовую помощь людям», приуроченный ко Дню российского студенчества, состоится в Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области. В мероприятии примут участие студенты мурманских вузов и сузов, проходящие подготовку по юридическим направлениям. Выступят перед участниками руководитель Региональной общественной приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, уполномоченный по правам человека Михаил Шилов, уполномоченный по правам ребёнка Борис Коган, специалисты Региональной общественной приёмной.

В рамках мероприятия пройдет презентация проекта «Юридическая клиника». Студенты получат возможность пройти производственную и преддипломную практику и получить реальный профессиональный опыт, осуществляя при поддержке юристов Региональной приёмной оперативное консультирование граждан по правовым вопросам.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

25 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.