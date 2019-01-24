г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

24 января - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Корзуново

24 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

24 января - 10.30

Выездной приём специалистов центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Мурманск

24 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии. В региональном этапе участвуют 65 школьников Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет.

24 января - 11.00

Встреча в пресс-центре «Мурманский вестник», посвященная переходу Мурманской области с 1 января на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Гости встречи: заместитель губернатора Евгений Никора; министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев; директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной редакции «Мурманский вестник».

24 января - 12.00

Региональный отбор программы «Робототехника» – «РобоФест – Мурманск 2019». В программе – робототехнические соревнования по направлениям «Робокарусель» (учащиеся 7-11 классов) и «FIRST FLL» (дети 9-14 лет).

Основная тема фестиваля в этом году – космос. Команды-победители представят регион на Всероссийском технологическом фестивале «Профест» и открытом чемпионате России «FEST RUSSIA OPEN 2019».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», II этаж.

24 января - 12.30

Губернатор Марина Ковтун проведёт встречу с предпринимателями в формате бизнес-обеда в рамках программы для развития действующего бизнеса «Делай дело».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Москва».

24 января - 13.00

В рамках проведения мероприятий, посвящённых годовщине снятия блокады Ленинграда, и партпроекта «Историческая память», будет проведён прямой телемост с Санкт-Петербургом. В качестве модератора выступит региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев.

В Мурманске на мероприятие планируется пригласить победителей регионального конкурса сочинений «Нас покориться никто не заставит», посвященного 75-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Конкурс проводился в Мурманской области в сентябре-ноябре этого года, на него было прислано более 200 работ.

Координатор партпроекта «Историческая память» в Мурманской области Михаил Белошеев расскажет о том, как возникла идея подобного формата проведения встречи блокадников и ветеранов войны двух городов-героев. И отметит, что конкурс сочинений придумали в прошлом году в ходе такого же видео-моста.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», оф. 424.

24 января - 14.00

Заседание Координационного совета по реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область». Члены совета обсудят отчет о реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в 2018 году, вопросы, связанные с работой программы в Ковдорском и Ловозерском районах.

Состоятся презентации трёх проектов Мурманских организаций системы «SOS – Детские деревни», победивших в 2018 году в конкурсе Президентских грантов.

В заседании примут участие работники организаций программы «Детская деревня-SOS, Мурманская область», бенефициары Программы, а также представители органов государственной власти Мурманской области, ФСИН, администрации Ловозерского района, представители органов опеки и попечительства Мурманска, Кандалакши, Ковдорского района.

Повестка заседания Координационного совета по реализации Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область»:

14.10-14.30 – Викторова Е.Е., директор Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область». «Отчет о реализации Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в 2018 году, основные направления развития в 2019 году»;

14.30-14.40 – Курдвановская Н.В., координатор проекта укрепления семьи «Вместе с мамой» Социального центра – SOS Мурманск, Серебрякова С.Г., начальник отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области. «Презентация проекта «Я – родитель! Перезагрузка!» - победителя конкурса Президентских грантов, направленного на профилактику социального сиротства, направленного на профилактику социального сиротства через развитие социальных практик в области повышения родительских компетенций в семьях, где родители находятся в местах лишения свободы, были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы, и иным социально-незащищенным категориям семей с детьми с риском социального сиротства»;

14.40-14.45 – Иванова А.В., заместитель директора Детской деревни – SOS Кандалакша. «Презентация проекта «Здравствуй, аист!» - победителя конкурса Президентских грантов, направленного на профилактику социального сиротства, в работе с беременными женщинами, женщинами, высказывающими отказ от ребенка и женщин, воспитывающих ребенка от рождения до 3-х лет»;

14.45-14.50 – Федорова Н.В., руководитель молодежных программ «Дом молодежи SOS Мурманск», «Детская деревня – SOS Кандалакша». «Презентация проекта «Дом молодежи SOS – как практическая модель оказания комплексной долгосрочной поддержки выпускникам организаций для детей-сирот, а также выпускникам приемных семей Мурманской области»;

15.10-15.25 – Иванова Н.Ю., начальник управления прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского рынка Министерства экономического развития Мурманской области. «О новациях, планируемых с целью развития конкуренции, расширения участия НКО в процессе оказания услуг в социальной сфере»;

15.25-15.40 – Дорофеев А.Е., директор Детской деревни – SOS Кандалакша, Иосифова И.Н., главный специалист по охране прав детства сектора по социальной работе администрации Ковдорского района, Кулькова Т.Н., и.о. директора Социального центра – SOS Мурманск. «О работе программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область в Ковдорском районе»;

15.40-15.50 – Курдвановская Н.В., координатор проекта укрепления семьи «Вместе с мамой» Социального центра – SOS Мурманск. «О работе Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в Ловозерском районе»;

15.50-16.00 – Игошева И.Л., главный специалист отдела опеки и попечительства Министерства образования и науки Мурманской области. «О реформировании служб сопровождения выпускников и изменениях законодательства в отношении детей-сирот»;

16.00-16.10 – Цимлянская И.В., главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области. «О внедрении межведомственной модели системы ранней помощи детям целевой группы с участием НКО»;

16.10-16.20 – Хомутова Э.И., начальник управления социального обслуживания Министерства социального развития Мурманской области. «Об изменениях в законодательстве в организации социального обслуживания в 2018 году и планируемых изменениях»;

16.20-16.30 – информация членов Координационного совета об изменениях законодательства в сфере компетенции, касающихся семей с детьми и молодёжи, планируемых крупных мероприятиях;

16.30–16.35 – подведение итогов, оценка результатов программы.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Парк Инн Полярные Зори», зал «Ротари».

24 января - 14.00-18.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На звонки и вопросы ответит по телефону 52-55-49 помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

24 января – 14.00

Открытое совещание по актуальным проблемам инвалидов на территории Мурманской области, вопросам их трудоустройства и способам взаимодействия по реализации проекта «Открытые сердца – безграничные возможности» (в рамках федерального конкурса «Лидеры России»). В мероприятии, проводимом активистами ОНФ, участниками федерального конкурса «Лидеры России», примут участие руководители городских и районных общественных организаций инвалидов, а также представители власти. Среди основных вопросов встречи – актуальные проблемы инвалидов и людей с ОВЗ и меры повышения эффективности трудоустройства инвалидов.

г.Мурманск, проезд Флотский, 3.

24 января - 14.30

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова проведёт заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

24 января - 15.00

Профориентационный семинар для студентов-юристов «Профессиональное развитие через правовую помощь людям», приуроченный ко Дню российского студенчества, состоится в Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области. В мероприятии примут участие студенты мурманских вузов и сузов, проходящие подготовку по юридическим направлениям. Выступят перед участниками руководитель Региональной общественной приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, уполномоченный по правам человека Михаил Шилов, уполномоченный по правам ребёнка Борис Коган, специалисты Региональной общественной приёмной.

В рамках мероприятия пройдет презентация проекта «Юридическая клиника». Студенты получат возможность пройти производственную и преддипломную практику и получить реальный профессиональный опыт, осуществляя при поддержке юристов Региональной приёмной оперативное консультирование граждан по правовым вопросам.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

25 января - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О выполнении указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» (докладчик Шинкарчук Глеб Григорьевич – министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области). 2. О ходе реализации основных направлений государственной политики по развитию конкуренции в Мурманской области (докладчик Филиппов Дмитрий Дмитриевич – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 3. Об итогах реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» по направлению «Машиностроение» (докладчик Ковшира Ирина Александровна – министр образования и науки Мурманской области). 4. О ходе исполнения пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.10.2018 № Пр-2014 о принятии мер по укреплению материально-технической базы ветеринарной службы Мурманской области (докладчик Касаткин Алексей Евгеньевич – председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

25 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.