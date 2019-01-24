Уникальный шоу-конкурс «Бешеная пила» пройдёт в Кировске 27 январяСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.01.19 08:50

Делу - время

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты,  малый зал.

г.Гаджиево

24 января - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Корзуново

24 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

24 января - 10.30

Выездной приём специалистов центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Мурманск

24 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии.  В региональном этапе участвуют 65 школьников Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет.

24 января - 11.00

Встреча в пресс-центре «Мурманский вестник», посвященная переходу Мурманской области с 1 января на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Гости встречи: заместитель губернатора Евгений Никора; министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев; директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной редакции «Мурманский вестник».

24 января - 12.00

Региональный отбор программы «Робототехника» – «РобоФест – Мурманск 2019». В программе – робототехнические соревнования по направлениям «Робокарусель» (учащиеся 7-11 классов) и «FIRST FLL» (дети 9-14 лет).

Основная тема фестиваля в этом году – космос. Команды-победители представят регион на Всероссийском технологическом фестивале «Профест» и открытом чемпионате России «FEST RUSSIA OPEN 2019».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», II этаж.

24 января - 12.30

Губернатор Марина Ковтун проведёт встречу с предпринимателями в формате бизнес-обеда в рамках программы для развития действующего бизнеса «Делай дело».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Москва».

24 января - 13.00

В рамках проведения мероприятий, посвящённых годовщине снятия блокады Ленинграда, и партпроекта «Историческая память», будет проведён прямой телемост с Санкт-Петербургом. В качестве модератора выступит региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев.

В Мурманске на мероприятие планируется пригласить победителей регионального конкурса сочинений «Нас покориться никто не заставит», посвященного 75-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Конкурс проводился в Мурманской области в сентябре-ноябре этого года, на него было прислано более 200 работ.

Координатор партпроекта «Историческая память» в Мурманской области Михаил Белошеев расскажет о том, как возникла идея подобного формата проведения встречи блокадников и ветеранов войны двух городов-героев. И отметит, что конкурс сочинений придумали в прошлом году в ходе такого же видео-моста.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия»,  оф. 424.

24 января - 14.00

Заседание Координационного совета по реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область». Члены совета обсудят отчет о реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в 2018 году, вопросы, связанные с работой программы в Ковдорском и Ловозерском районах.

Состоятся презентации трёх проектов Мурманских организаций системы «SOS – Детские деревни», победивших в 2018 году в конкурсе Президентских грантов.

В заседании примут участие работники организаций программы «Детская деревня-SOS, Мурманская область», бенефициары Программы, а также представители органов государственной власти Мурманской области, ФСИН, администрации Ловозерского района, представители органов опеки и попечительства Мурманска, Кандалакши, Ковдорского района.

Повестка заседания Координационного совета по реализации Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область»:

14.10-14.30 – Викторова Е.Е., директор Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область». «Отчет о реализации Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в 2018 году, основные направления развития в 2019 году»;

14.30-14.40 – Курдвановская Н.В., координатор проекта укрепления семьи «Вместе с мамой» Социального центра – SOS Мурманск, Серебрякова С.Г., начальник отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области. «Презентация проекта «Я – родитель! Перезагрузка!» - победителя конкурса Президентских грантов, направленного на профилактику социального сиротства, направленного на профилактику социального сиротства через развитие социальных практик в области повышения родительских компетенций в семьях, где родители находятся в местах лишения свободы, были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы, и иным социально-незащищенным категориям семей с детьми с риском социального сиротства»;

14.40-14.45 – Иванова А.В., заместитель директора Детской деревни – SOS Кандалакша. «Презентация проекта «Здравствуй, аист!» - победителя конкурса Президентских грантов, направленного на профилактику социального сиротства, в работе с беременными женщинами, женщинами, высказывающими отказ от ребенка и женщин, воспитывающих ребенка от рождения до 3-х лет»;

14.45-14.50 – Федорова Н.В., руководитель молодежных программ «Дом молодежи SOS Мурманск», «Детская деревня – SOS Кандалакша». «Презентация проекта «Дом молодежи SOS – как практическая модель оказания комплексной долгосрочной поддержки выпускникам организаций для детей-сирот, а также выпускникам приемных семей Мурманской области»;

15.10-15.25 – Иванова Н.Ю., начальник управления прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского рынка Министерства экономического развития Мурманской области. «О новациях, планируемых с целью развития конкуренции, расширения участия НКО в процессе оказания услуг в социальной сфере»;

15.25-15.40 – Дорофеев А.Е., директор Детской деревни – SOS Кандалакша, Иосифова И.Н., главный специалист по охране прав детства сектора по социальной работе администрации Ковдорского района, Кулькова Т.Н., и.о. директора Социального центра – SOS Мурманск. «О работе программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область в Ковдорском районе»;

15.40-15.50 – Курдвановская Н.В., координатор проекта укрепления семьи «Вместе с мамой» Социального центра – SOS Мурманск. «О работе Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в Ловозерском районе»;

15.50-16.00 – Игошева И.Л., главный специалист отдела опеки и попечительства Министерства образования и науки Мурманской области. «О реформировании служб сопровождения выпускников и изменениях законодательства в отношении детей-сирот»;

16.00-16.10 – Цимлянская И.В., главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области. «О внедрении межведомственной модели системы ранней помощи детям целевой группы с участием НКО»;

16.10-16.20 – Хомутова Э.И., начальник управления социального обслуживания Министерства социального развития Мурманской области. «Об изменениях в законодательстве в организации социального обслуживания в 2018 году и планируемых изменениях»;

16.20-16.30 – информация членов Координационного совета об изменениях законодательства в сфере компетенции, касающихся семей с детьми и молодёжи, планируемых крупных мероприятиях;

16.30–16.35 –  подведение итогов, оценка результатов программы.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Парк Инн Полярные Зори», зал «Ротари».

24 января - 14.00-18.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На звонки и вопросы ответит по телефону 52-55-49 помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

24 января – 14.00

Открытое совещание по актуальным проблемам инвалидов на территории Мурманской области, вопросам их трудоустройства и способам взаимодействия по реализации проекта «Открытые сердца – безграничные возможности» (в рамках федерального конкурса «Лидеры России»). В мероприятии, проводимом активистами ОНФ, участниками федерального конкурса «Лидеры России», примут участие руководители городских и районных общественных организаций инвалидов, а также представители власти. Среди основных вопросов встречи – актуальные проблемы инвалидов и людей с ОВЗ и меры повышения эффективности трудоустройства инвалидов.

г.Мурманск, проезд Флотский, 3.

24 января - 14.30

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова проведёт заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

24 января - 15.00

Профориентационный семинар для студентов-юристов «Профессиональное развитие через правовую помощь людям», приуроченный ко Дню российского студенчества, состоится в Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области. В мероприятии примут участие студенты мурманских вузов и сузов, проходящие подготовку по юридическим направлениям. Выступят перед участниками руководитель Региональной общественной приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, уполномоченный по правам человека Михаил Шилов, уполномоченный по правам ребёнка Борис Коган, специалисты Региональной общественной приёмной.

В рамках мероприятия пройдет презентация проекта «Юридическая клиника». Студенты получат возможность пройти производственную и преддипломную практику и получить реальный профессиональный опыт, осуществляя при поддержке юристов Региональной приёмной оперативное консультирование граждан по правовым вопросам.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

25 января - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О выполнении указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» (докладчик Шинкарчук Глеб Григорьевич – министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области). 2. О ходе реализации основных направлений государственной политики по развитию конкуренции в Мурманской области (докладчик Филиппов Дмитрий Дмитриевич – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 3. Об итогах реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» по направлению «Машиностроение» (докладчик Ковшира Ирина Александровна – министр образования и науки Мурманской области). 4. О ходе исполнения пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.10.2018 № Пр-2014 о принятии мер по укреплению материально-технической базы ветеринарной службы Мурманской области (докладчик Касаткин Алексей Евгеньевич – председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

25 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25–26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Комментарий к новости:Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска
Сергей
22.01.19 22:44
Выиграли суд. Дальше то, что? Решение суда не исполняется. Что еще надо выиграть ,чтобы решить проблему?
Комментарий к новости:Андрей Сысоев рассказал журналистам об итогах работы в 2018 году
Виолетта
21.01.19 20:20
Ну и где тут рассказ Рогожина о своем творчестве ??? Всего две фразы Рогожина про роман Н. Скромного.. И все....
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Помнить и понимать творчество Николая Скромного в период очередного перелома
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на бензин ведут себя разнонаправленно-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 12 копейки, евро – почти на 17 копеек-PRO ЭнергетикуСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовал: 351 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика