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Мурманская область. Арктика25.01.19 08:50

Делу - время

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты,  малый зал.

30 января – 10.00-12.00

Прокуратурой города Апатиты будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения социальных прав граждан, а также трудового законодательства Российской Федерации, в том числе по факту невыплаты заработной платы, а также выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда.

На  звонки и вопросы в указанный день и время по телефону 8(815 55) 6-25-49 ответят помощник прокурора г. Апатиты Карпухина Алина Игоревна и старший помощник прокурора г. Апатиты Пучкова Анна Юрьевна.

г.Заполярный

25 января - 15.00

Выездной приём директора Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

п.Зверосовхоз

25 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Набережная, 11.

п.Высокий

25 января - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

пгт.Кильдинстрой

25 января - 11.15

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

пгт. Мурмаши

25 января - 13.30

Час мужества «Ленинград. Блокада. Подвиг» в Мурмашинской городской библиотеке. Мероприятие посвящено 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 7.

г.Мурманск

25  января - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О выполнении указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» (докладчик Шинкарчук Глеб Григорьевич – министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области). 2. О ходе реализации основных направлений государственной политики по развитию конкуренции в Мурманской области (докладчик Филиппов Дмитрий Дмитриевич – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 3. Об итогах реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» по направлению «Машиностроение» (докладчик Ковшира Ирина Александровна – министр образования и науки Мурманской области). 4. О ходе исполнения пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.10.2018 № Пр-2014 о принятии мер по укреплению материально-технической базы ветеринарной службы Мурманской области (докладчик Касаткин Алексей Евгеньевич – председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

25 января - 11.00

Областной семинар «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой». Участники семинара – звукорежиссеры и руководители вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

25 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25 и 26 января

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры».

Краткое описание: Все занятия построены по принципу «теория-отработка». Приглашённый специалист даёт знания, затем участники семинара отрабатывают материал вместе (например: настраивают аппаратуру, расставляют микрофоны, записывают и обрабатывают звук, экспериментируют со сложными настройками). Программа разработана для звукорежиссёров, которые должны быть готовы к любой ситуации: сложная площадка, незнакомый музыкальный материал, большой поток разных коллективов.

Занятия проводит: Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.

 

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