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Мурманская область. Арктика26.01.19 08:50

Делу - время

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты,  малый зал.

30 января – 10.00-12.00

Прокуратурой города Апатиты будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения социальных прав граждан, а также трудового законодательства Российской Федерации, в том числе по факту невыплаты заработной платы, а также выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда.

На  звонки и вопросы в указанный день и время по телефону 8(815 55) 6-25-49 ответят помощник прокурора г. Апатиты Карпухина Алина Игоревна и старший помощник прокурора г. Апатиты Пучкова Анна Юрьевна.

г.Мурманск

26 января - 8.30

Первый тур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ. В региональном этапе участвуют 30 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

26 января - 11.00

Областной семинар «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой». Семинар проходит 25-26 января. Участники – звукорежиссеры и руководители вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский  областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

26 января - 15.00

Встреча «Симфония всепобеждающего мужества», посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Во встрече примут участие ветераны – в прошлом жители блокадного Ленинграда, а также школьники, кадеты и члены военно-патриотических клубов Мурманской области. Состоится демонстрация фильмов о блокаде Ленинграда, ветераны поделятся своими воспоминаниями.  Мероприятие подготовлено совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский  областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

27 января - 17.00

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия состоится вручение памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский  областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

28 января - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Самойловой, 3; ул. Папанина, 23; ул. Полухина, 14б.

28 января - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп. Ленина, 15; ул. Маклакова, 46.

28 января - 8.30

Второй  тур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ. В региональном этапе участвуют 30 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

28 января – 12.00

Областной семинар «Дополнительное образование – ресурс организации массового спорта».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», каб. 208.

28 января – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

На звонки и вопросы по телефону 52-97-94 ответит помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.

 

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