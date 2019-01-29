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Мурманская область. Арктика29.01.19 08:50

Делу - время

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты,  малый зал.

30 января – 10.00-12.00

Прокуратурой города Апатиты будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения социальных прав граждан, а также трудового законодательства Российской Федерации, в том числе по факту невыплаты заработной платы, а также выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда.

На  звонки и вопросы в указанный день и время по телефону 8(815 55) 6-25-49 ответят помощник прокурора г. Апатиты Карпухина Алина Игоревна и старший помощник прокурора г. Апатиты Пучкова Анна Юрьевна.

с.Ловозеро

29 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Кола

30 января – 14.00-17.00

В помещении актового зала администрации Кольского района состоится прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии примут участие:  заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший следователь контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Михайлов Валентин Александрович.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145.1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства.

г.Кола, проспект Советский, 50. Администрации Кольского района. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.

г.Мурманск

29 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. В региональном этапе участвуют 93 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

4 февраля - 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов о пожарной безопасности.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.

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