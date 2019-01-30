г.Апатиты

30 января – 10.00-12.00

Прокуратурой города Апатиты будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения социальных прав граждан, а также трудового законодательства Российской Федерации, в том числе по факту невыплаты заработной платы, а также выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда.

На звонки и вопросы в указанный день и время по телефону 8(815 55) 6-25-49 ответят помощник прокурора г. Апатиты Карпухина Алина Игоревна и старший помощник прокурора г. Апатиты Пучкова Анна Юрьевна.

31 января - 16.00

«Из первых рук»: «Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам». Состоится встреча с представителями социальных служб города на тему: «Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам». Специалисты Апатитского межрайонного Центра социальной поддержки населения, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда расскажут о мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов в 2019 году и проведут индивидуальное консультирование.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

12 февраля – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону состоится личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Снежногорск

30 января - 15.00

Директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения проведет приём граждан пожилого возраста.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 15.

с.Ловозеро

30 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

30 января - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

30 января - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Кола

30 января – 14.00-17.00

В помещении актового зала администрации Кольского района состоится прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший следователь контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Михайлов Валентин Александрович.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145.1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства.

г.Кола, проспект Советский, 50. Администрации Кольского района. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Мурманск

30 января - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, просп. Ленина, 78, 51; ул. Книповича, 63; просп. Кольский, 146; ул. Халатина, 10.

30 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии. В региональном этапе участвуют 93 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Олимпиада продолжится 31 января.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

30 января - 11.00

Торжественное вручение удостоверений первым общественным инспекторам по охране окружающей среды. 15 общественных инспекторов министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области получат удостоверения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Внедрение института общественных инспекторов по охране окружающей среды является одним из приоритетных направлений в деятельности профильного ведомства.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, III этаж, конференц-зал.

30 января - 14.00

Областной семинар «Перспективы развития проекта «Живая классика»: реализация региональных инициатив по поддержке и сопровождению участников конкурса». В семинаре примут участие преподаватели русского языка и литературы, кураторы VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», каб. 208.

30 января - 15.00

Круглый стол на тему «Российская империя в эпоху правления императора Николая II». В его работе примут участие историки и писатели: генерал-лейтенант, заместитель председателя общества «Двуглавый орёл» Леонид Решетников; председатель Ассоциации «Общество памяти Императорской гвардии» князь Александр Трубецкой; российский публицист и историк, биограф Николая II, член Союза писателей России Петр Мультатули; публицист, блогер, обозреватель телеканала «Царьград», автор и ведущий сайта «100 книг» Егор Холмогоров и другие гости. Участники обсудят вопросы освоения Арктических территорий в период правления императора Николая II и историю основания города Романов-на-Мурмане.

Круглый стол организован обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

30 января - 16.00-17.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

На звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Сухотько Юлия Николаевна по телефону 42-38-59.

4 февраля - 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов о пожарной безопасности.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.