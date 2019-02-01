г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

12 февраля – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону состоится личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Мурманск

1 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике. В региональном этапе участвуют 45 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

1 февраля - 14.00

В 2019 году для участников конкурса управленцев «Лидеры России» проходит новый этап – «Сердце лидера», в рамках которого полуфиналисты конкурса разрабатывают и реализуют собственные социальные проекты.

Одной из таких инициатив стал проект поддержки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Открытые сердца – безграничные возможности». Руководителями проекта являются Алексей Мищенко и Александр Шахшаев, реализуется проект под патронажем Уполномоченного по правам человека в Мурманской области при поддержке правительства Мурманской области, Министерства социального развития Мурманской области, комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

В рамках этого проекта состоится открытая общественная акция «Открытые сердца». Цель акции заключается в поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, привлечении к участию в проекте социально активных людей, желающих реализовывать себя и развивать наше общество. В рамках акции пройдет флеш-моб «Открытые сердца – безграничные возможности», будут подготовлены пожелания людям с ОВЗ и детям-инвалидам и запуск воздушных шаров с пожеланиями в небо. Будет организована съёмка акции на видео с помощью квадрокоптера.

г. Мурманск, ул. Ленинградская, 82. Городской сквер.

1 февраля - 16.00

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова проведёт заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

2 февраля - 8.30

Второй этап всероссийской олимпиады школьников по математике. В региональном этапе участвуют 45 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

4 февраля - 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов о пожарной безопасности.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

5 февраля - 9.00 -18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области. День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.