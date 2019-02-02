г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

4 февраля - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

12 февраля – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону состоится личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Мурманск

2 февраля - 8.30

Второй этап всероссийской олимпиады школьников по математике. В региональном этапе участвуют 45 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

2 февраля - 9.00-15.00

В Мурманском областном онкологическом диспансере пройдёт День открытых дверей для населения Мурманской области.

«4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, - рассказал член регионального общественного совета по партийному проекту «Здоровое будущее», главный врач Мурманского онкологического диспансера Дмитрий Коваленко. - Мурманский онкологический диспансер в целях повышения доступности оказания медицинской помощи населению в канун этой даты в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» проводит День открытых дверей для жителей. В ходе акции состоится прием пациентов в нерабочее время самыми квалифицированными и опытными сотрудниками диспансера, в том числе заведующими отделениями. Кроме того, совместно с докторами на работу выйдут сотрудники отделений лучевой и паталогической диагностики, чтобы, при необходимости, провести обследования пациентов непосредственно в день обращения».

Для обращения за медицинской консультацией и диагностическим обследованиям пациентам не требуются направления. На приём можно записаться по телефону 56-72-00 и при личном обращении в регистратуру.

г.Мурманск, ул.Павлова, 6 корп.2. Мурманский областной онкологический диспансер.

3 февраля - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ в Мурманском областном краеведческом музее. Посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90.Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

3 февраля - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ в Мурманском областном краеведческом музее. Посетителям будет представлена учебная программа «История Мурманска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90.Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

4 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

В региональном этапе участвуют 83 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

4 февраля - 11.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в первом заседании Общественной палаты Мурманской области нового состава. На первом заседании нового состава Общественной палаты Мурманской области палаты будут рассмотрены организационные вопросы: избраны члены совета ОП и председатель, утверждены регламент и кодекс этики палаты.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

4 февраля - 11.00

Массовое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с онкологией. Специалисты центра медицинской профилактики совместно с представителями общественного движения «Волонтеры-медики» и специалистами Центра здоровья Мурманской городской поликлиники № 2 проведут массовое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с онкологией.

Цель мероприятия – повышение уровня информированности населения о способах профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, а также коррекции факторов риска.

В рамках мероприятия запланировано проведение скрининговых исследований: измерение артериального давления, веса, роста, расчет индекса массы тела; а также проведение консультаций по ведению здорового образа жизни, профилактике онкологических заболеваний.

г.Мурманск, ул. Морская, 9. Мурманская городская поликлиника № 2, фойе.

4 февраля – 12.00

В ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр» в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится акция «В ожидании прибавления в семье».

В ходе акции специалисты центра, представители министерства социального развития Мурманской области, Фонда медицинского страхования, Пенсионного фонда расскажут будущим мамам о социальном страховании, пособиях по материнству и детству и других видах помощи.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра, депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Тарбаев; член регионального общественного совета по партийному проекту «Здоровое будущее», главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр» Александр Залесный; представители министерства социального развития Мурманской области, Фонда медицинского страхования, Пенсионного фонда; пациенты ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр».

г.Мурманск, ул. Лобова, 8. ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр».

4 февраля - 13.30

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазины торговых сетей, занимающихся продажей электроники. Цель мероприятия: мониторинг и выявление необоснованных завышений цен на приставки для цифрового телевидения.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23.

4 февраля - 14.00-18.15

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов о пожарной безопасности.

На звонки и вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

5 февраля - 8.30

Второй этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

В региональном этапе участвуют 83 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

5 февраля - 9.00 -18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области. День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.