г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

с.Ловозеро

5 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

12 февраля – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону состоится личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Мурманск

5 февраля - 8.30

Второй этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

В региональном этапе участвуют 83 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

5 февраля - 9.00 -18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области. День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

5 февраля – 12.30

6 февраля – 13.30

Пройдёт познавательная программа «Дни науки в областной научной библиотеке». Познавательная программа посвящена Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. В этом году 8 февраля исполняется 185 лет со дня рождения выдающегося ученого, автора периодического закона химических элементов Дмитрия Менделеева. Научные интересы ученого простирались далеко за пределы химии. Он занимался исследованиями в области физики, метеорологии, геологии, приборостроения, экономики и воздухоплавания.

Мурманская областная научная библиотека приглашает стать участником увлекательного квеста «Охотники за элементами». В игровой форме предстоит вспомнить структуру периодической системы химических элементов, историю их открытия, происхождение названий, их физические и химические свойства. Выполняя задания квеста, игрокам предстоит использовать книги, периодические издания и карты. Также участники мероприятия смогут сыграть в игру «Не наукой единой» и узнать о малоизвестных фактах из жизни знаменитого ученого. Специалисты библиотеки представят прижизненные издания Дмитрия Менделеева из фонда редких книг.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

5 февраля – 13.00

Пройдёт интеллектуальная игра «Цифровое поколение» в формате «Что? Где? Когда?». В игре примут участие обучающиеся 9 класса гимназии № 5.

История интернета началась с разработки компьютеров в 1950-х годах, и на сегодняшний день более половины населения планеты является его пользователями. Современный человек практически не представляет своей жизни без высоких технологий, компьютеров, смартфонов и возможности получать информацию и общаться в сети. Именно поэтому важно уметь делать это правильно: эффективно и безопасно.

Девятиклассники, разделившись на команды, ответят на непростые вопросы об истории интернета, появлении современных электронных устройств и технологий. Также ребята вспомнят об опасностях, с которыми можно столкнуться в интернете и о том, как сделать свое пребывание в глобальной сети не только безопасным, но и полезным.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, центр знаний.

5 февраля – 13.00

Пройдёт занятие для учащихся пятых классов гимназии № 5, посвященное безопасному поведению в сети Интернет. Интернет-зависимость – то явление, которое в последние годы приобрело поистине впечатляющий размах. Особую опасность представляет она для детей и подростков, ведь им гораздо сложнее самостоятельно справиться с привычкой и вовремя остановиться в своём пристрастии к онлайн-жизни.

На занятии «Онлайн–зависимость: урок безопасности» пятиклассники узнают о том, что интернет не только облегчает жизнь, но и создает иллюзию, что ты живешь полноценной жизнью, которая протекает на экране монитора. Интернет-зависимость – это психическое расстройство, характеризующееся потерей самоконтроля, непреодолимым желанием находиться постоянно в сети интернет и неспособностью оттуда выйти. Проведенные исследования на предмет интернет-зависимости доказали, что длительное пребывание в сети приводит к изменению сознания и работы головного мозга, что в свою очередь ведет к потере обучаемости и возможности глубоко мыслить.

Школьники в ходе беседы узнают о риске компьютерной, игровой и онлайн-зависимости, обсудят правила пользования гаджетами и поведения в сети Интернет, увидят подборку видеороликов о безопасном поведении. В конце занятия ученики пройдут тест на компьютерную зависимость.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

5 февраля – 13.00

Состоится видеоконференция «Литмост». Встреча с писателем Аркадием Ининым. Видеоконференция организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с популярными российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны.

Аркадий Инин - сценарист, писатель, драматург, актёр, публицист, педагог, профессор ВГИКа, Заслуженный деятель искусств. Его фильмография как сценариста насчитывает 47 картин, среди которых шедевры, ставшие классикой: «Однажды двадцать лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие», «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди». Аркадий Яковлевич - автор 32-х книг, по большей части юмористических. В 2018-ом году вышли два новых сборника: юмористическая энциклопедия «Женщины и все остальные» и сборник киносценариев «Судьба играет человеком».

У гостей библиотеки есть уникальная возможность увидеть легенду кинодраматургии и задать Аркадию Яковлевичу вопросы в студии или в чате прямого эфира.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

5 февраля – 15.00

Состоится занятие по финансовой грамотности. В областной научной библиотеке продолжаются занятия по финансовой грамотности. Они организованы совместно с Центральным Банком России. Основная идея проекта - формирование ответственного отношения к финансовым средствам.

Уже состоялись занятия, посвященные пластиковым картам, страховым продуктам, инвестициям на финансовом рынке, кредитам и займам.

На очередной встрече слушатели узнают о необходимых действиях при списании денег со счета без ведома владельца, при краже паролей и ПИН-кодов, о деятельности финансовых пирамид и об осторожности, с которой нужно относиться к сообщениям, поступающими через мобильные устройства. В ходе занятия сотрудники банка разберут конкретные ситуации.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

6 февраля – 10.00

Любой желающий может стать участником видеоконференции, посвященной Дмитрию Менделееву. Узнать о жизни, мировоззрении и научных интересах этого неординарного человека помогут материалы из фонда Президентской библиотеки. В рамках вебинара будут представлены труды ученого из разных научных областей, черновой набросок периодической системы, а также письма, записки и многое другое.

В Дни науки в Зале электронных ресурсов, 3 этаж можно познакомиться с презентацией «Топ-20 лучших изобретений», узнать о серьезных и смешных изобретениях нашего времени «Курьезно и серьезно». Студенты и школьники смогут попробовать свои силы в интеллектуальных играх «Будущее уже наступило» и «Великие изобретения наших соотечественников». Участники познавательной программы узнают о научных полнотекстовых ресурсах библиотеки, с которыми можно работать удаленно.

В Зале отраслевой литературы, 2-й этаж будет работать выставка «Личность в науке: по страницам периодических изданий», на которой можно получить «мысль в подарок» от ученого. Это интересные и поучительные высказывания, вдохновляющие на движение к цели. Другая выставка - «Гений русской науки» представит издания о жизни и деятельности Дмитрия Менделеева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.