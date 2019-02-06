г.Кировск

7 февраля – 15.00

Состоится семинар-практикум для обучающихся 7-9, 10-11 классов и молодых специалистов школ Кировска «Цифровые лаборатории и матрицы как средства обработки информации». Для участия приглашаются учащиеся 7-9 классов, с интересом изучающие математику, физику, информатику, учащиеся 10-11 классов, изучающие математику и информатику углубленно. Регистрация участников — в 14.45.

г.Кировск, ул. Мира, 11. В МБОУ «CОШ № 7».

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Оленегорск

6 февраля - 11.00

Проектный семинар, посвященный благоустройству сквера «Молодёжный» в Оленегорске. Проект благоустройства территории сквера «Молодежный» принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Концепция благоустройства разработана совместно профессиональными архитекторами и студентами факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета. Такое содружество стало возможным благодаря созданию на базе университета Центра компетенций Мурманской области по вопросам городской среды.

В числе участников семинара – представители министерства строительства и территориального развития Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета, градообразующего предприятия – АО «Олкон».

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры «Полярная звезда», актовый зал.

г.Гаджиево

12 февраля – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону состоится личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

с.Ловозеро

6 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Молочный

6 февраля -9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Заозёрск

6 февраля - 11.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Заозёрск, ул. Матроса Рябинина, 25.

с.Алакуртти

6 февраля - 14.00

Рабочая поездка первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой в Алакурттинский психоневрологический интернат.

Рассматриваемые вопросы – обеспечение комплексной безопасности, создание современных условий для проживания в целях улучшения качества жизни и комплексности предоставления услуг.

с.Алакуртти, ул. Набережная, 17. Алакурттинский психоневрологический интернат.

ЗАТО Видяево

6 февраля - 14.30

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

г.Мурманск

6 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии. В региональном этапе участвуют 34 школьника Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г. Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

6 февраля – 10.00

Любой желающий может стать участником видеоконференции, посвященной Дмитрию Менделееву. Узнать о жизни, мировоззрении и научных интересах этого неординарного человека помогут материалы из фонда Президентской библиотеки. В рамках вебинара будут представлены труды ученого из разных научных областей, черновой набросок периодической системы, а также письма, записки и многое другое.

В Дни науки в Зале электронных ресурсов, 3 этаж можно познакомиться с презентацией «Топ-20 лучших изобретений», узнать о серьезных и смешных изобретениях нашего времени «Курьезно и серьезно». Студенты и школьники смогут попробовать свои силы в интеллектуальных играх «Будущее уже наступило» и «Великие изобретения наших соотечественников». Участники познавательной программы узнают о научных полнотекстовых ресурсах библиотеки, с которыми можно работать удаленно.

В Зале отраслевой литературы, 2-й этаж будет работать выставка «Личность в науке: по страницам периодических изданий», на которой можно получить «мысль в подарок» от ученого. Это интересные и поучительные высказывания, вдохновляющие на движение к цели. Другая выставка - «Гений русской науки» представит издания о жизни и деятельности Дмитрия Менделеева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

6 февраля - 10.00

Губернатор Марина Ковтун посетит Мурманский специализированный дом ребёнка. После осмотра учреждения глава региона проведёт рабочую встречу по вопросам организации на базе Дома ребёнка отделения для оказания комплексной реабилитации детям раннего возраста.

г.Мурманск, ул. Бочкова, 4. Мурманский специализированный дом ребёнка.

6 февраля - 11.00

Мероприятия, посвященные Международному дню саамов. Заместитель губернатора Анатолий Векшин примет участие в торжественном митинге, посвященном Международному дню саамов.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

6 февраля - 12.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт встречу с лидерами саамского народа, представителями Саамского собрания Самь Соббар, Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, членом рабочей группы по коренным народам Беренцева Евроарктического региона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

6 февраля – 13.30

Пройдёт познавательная программа «Дни науки в Областной научной библиотеке». Познавательная программа посвящена Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. В этом году 8 февраля исполняется 185 лет со дня рождения выдающегося ученого, автора периодического закона химических элементов Дмитрия Менделеева. Научные интересы ученого простирались далеко за пределы химии. Он занимался исследованиями в области физики, метеорологии, геологии, приборостроения, экономики и воздухоплавания.

Мурманская областная научная библиотека приглашает стать участником увлекательного квеста «Охотники за элементами». В игровой форме предстоит вспомнить структуру периодической системы химических элементов, историю их открытия, происхождение названий, их физические и химические свойства. Выполняя задания квеста, игрокам предстоит использовать книги, периодические издания и карты. Также участники мероприятия смогут сыграть в игру «Не наукой единой» и узнать о малоизвестных фактах из жизни знаменитого ученого. Специалисты библиотеки представят прижизненные издания Дмитрия Менделеева из фонда редких книг.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

6 февраля - 16.00

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова проведёт заседание Проектной группы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области.

Повестка заседания: 1. Об утверждении объектов работ в рамках реализации регионального сегмента национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области в 2019 году и предложений Управления ГИБДД УМВД по Мурманской области о включении в проект мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижения смертности населения при ДТП (докладчик Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области). 2. Утверждение контрольных точек реализации регионального сегмента национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области (докладчик Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области). 3. О наличии у потенциальных подрядных организаций материально-технических ресурсов для реализации мероприятий регионального сегмента национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области (докладчик Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; содокладчик Шварцкоп Андрей Александрович – первый заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

7 февраля - 8.30

Защита проектов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии. В региональном этапе участвуют 34 школьника Мурманской области.

г. Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

11 февраля - 9.00-12.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

На звонки и вопросы по телефону 52-41-74 ответит старший помощник прокурора округа Азранина Анна Александровна.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.