г.Кандалакша

7 февраля - 11.00

Рабочая поездка первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой в Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Рассматриваемые вопросы – обеспечение комплексной безопасности, создание современных условий для проживания в целях улучшения качества жизни и комплексности предоставления услуг.

г.Кандалакша, ул. Наймушина, 21. Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

г.Кировск

7 февраля – 15.00

Состоится семинар-практикум для обучающихся 7-9, 10-11 классов и молодых специалистов школ Кировска «Цифровые лаборатории и матрицы как средства обработки информации». Для участия приглашаются учащиеся 7-9 классов, с интересом изучающие математику, физику, информатику, учащиеся 10-11 классов, изучающие математику и информатику углубленно. Регистрация участников — в 14.45.

г.Кировск, ул. Мира, 11. В МБОУ «CОШ № 7».

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

7 февраля - 9.30

Выездной прием специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

12 февраля – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону состоится личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Мурманск

7 февраля - 8.30

Защита проектов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии. В региональном этапе участвуют 34 школьника Мурманской области.

г. Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

7 февраля - 11.00

Пресс-конференция, посвященная итогам деятельности комитета по труду и занятости населения Мурманской области в 2018 году.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48. IV этаж, каб. 422.

7 февраля - 11.00

Губернатор Марина Ковтун вручит удостоверения вновь назначенными мировым судьям.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

7 февраля - 14.30

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова проведет заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. Повестка заседания: 1. О ходе реализации в Мурманской области региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (докладчики: Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; Каневский Александр Олегович – заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области). 2. О результатах работы по обеспечению безопасности дорожного движения, бесперебойного движения транспорта в период зимнего содержания автомобильных дорог и подготовке автомобильных дорог общего пользования к пропуску весеннего паводка 2019 года (докладчики: Нечаев Михаил Васильевич – заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Мурманской области; Хижук Александр Николаевич – заместитель начальника отдела контроля качества в Мурманской области филиала ФКУ Упрдор «Кола»; Касьянов Юрий Александрович – заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»; Самонин Максим Николаевич – заместитель главы администрации города Оленегорска; Садчиков Виктор Иванович – глава администрации города Мончегорска). 3. Об исполнении требований приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 собственниками автомобильных дорог в 2018 году, а также по проведенным и планируемым мероприятиям, направленным на устранение причин и условий, способствующих повышению уровня аварийности в 2019 году (докладчики: Хижук Александр Николаевич – заместитель начальника отдела контроля качества в Мурманской области филиала ФКУ Упрдор «Кола»; Касьянов Юрий Александрович – заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»). 4. О рассмотрении плана мероприятий по снижению смертности участников дорожного движения на территории Мурманской области на 2019 год (докладчик Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области). 5. О плане работы комиссии на 2019 год.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75.Правительство Мурманской области, 1-й подъезд, II этаж, каб.21.

7 февраля - 15.00

Церемония передачи новых музыкальных инструментов музыкальным школам и школам искусств Мурманска. Паспорта шести пианино «Михаил Глинка» будут вручены директорам мурманских школ искусств. Церемонию будут сопровождать музыкальные номера, подготовленные учащимися музыкальной школы. Поставка музыкальных инструментов осуществляется в рамках государственной поддержки школ искусств.

Всего в первом квартале 2019 года в школы искусств ЗАТО Североморск, Александровск и Заозёрск, городов Мурманск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Оленегорск, Мончегорск, Печенгского, Кандалакшского, Ковдорского и Ловозерского районов поступит 24 новых фортепиано. Школы искусств, которые получат новые инструменты, определялись по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 18. Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой.

11 февраля - 9.00-12.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

На звонки и вопросы по телефону 52-41-74 ответит старший помощник прокурора округа Азранина Анна Александровна.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.