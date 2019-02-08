г.Апатиты

13-17 февраля – 11.00-19.00

Будет проходить межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2019». 14 февраля в 13.30 в большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия выставки-ярмарки «Каменный цветок-2019».

В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России.

Здесь будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

В Программу мероприятий включены мастер-классы по обработке камня (изготовление шаров и кабошонов), мастер-классы прикладного творчества, лекции «Минералы музея Геологического института КНЦ РАН: Прошлое. Настоящее. Будущее», «Сокровища Кольского полуострова: облицовочные камни Мурманской области»), литературный вечер «Рубцовские чтения», показ фильмов («Полярные сияния над Хибинами»), презентация книги «Танцующие сияния», экскурсии по залам выставки и в Геологическом музее КНЦ РАН, День театра «Русский терем» (г.Москва), концертная программа.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Ковдор

8 февраля - 9.30

Рабочая поездка первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой в стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов Ковдорского комплексного центра социального обслуживания населения. Рассматриваемые вопросы – обеспечение комплексной безопасности, создание современных условий для проживания в целях улучшения качества жизни и комплексности предоставления услуг.

г.Ковдор, ул. Баштыркова, 5а.

г.Гаджиево

12 февраля – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону состоится личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Мурманск

8 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. В региональном этапе участвуют 65 школьников Мурманской области. В 8.30 начнётся линейка, в 9.00 – теоретический тур. В 13.00 состоится практический тур олимпиады: ученики 10 и 11 классов продемонстрируют навыки военной подготовки и стрельбы.

г.Мурманск, ул. Спартака, 11. Кадетская школа города Мурманска.

8 февраля – 12.00

Пройдёт игра, посвященная интернет-безопасности, участниками которой станут студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.

Интернет сегодня охватил практически все сферы жизни человека. Действительно, посредством интернета люди общаются друг с другом, совершают покупки и осуществляют финансовые операции. Современные подростки проводят за компьютером значительную часть своего свободного времени: готовятся к урокам, играют в онлайн-игры или переписываются с друзьями в социальных сетях.

Отвечая на вопросы своей игры «Интернет как образ жизни: интерактивный практикум по безопасности», студенты узнают, как с пользой проводить время в интернете, какие опасности могут подстерегать их во всемирной паутине, что такое безопасный web-серфинг. Усвоят, что главным правилом, является запрет на предоставление всех своих личных (персональных) данных в социальных сетях, что обнародовать свой домашний адрес, материальное положение семьи и тому подобную информацию нельзя, так как все, что размещается в сети, доступно любому пользователю, и этим могут воспользоваться злоумышленники. Участники обсудят проблему общения в виртуальном пространстве, кибермошенничество, вспомнят правила сетевого этикета.

Библиотекари надеются, что подростки усвоят правила безопасного поведения в сети, чтобы оградить себя от негативного влияния интернета и возможных угроз. И тогда Интернет станет приятным и полезным времяпрепровождением.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

8 февраля - 15.00

Встреча заместителя губернатора Романа Дурягина с генеральным консулом Нидерландов в г.Санкт-Петербурге Лионелом Вейром.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», банкетный зал.

11 февраля - 9.00-12.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

На звонки и вопросы по телефону 52-41-74 ответит старший помощник прокурора округа Азранина Анна Александровна.

9 февраля – 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности - практический тур. Учеников 9-11 классов ждёт проверка знаний основ безопасности в сфере туризма, правил оказания первой медицинской помощи и порядка действий в чрезвычайных ситуациях.

г.Мурманск, ул. Спартака, 11. Кадетская школа города Мурманска.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.