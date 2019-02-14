Делу - время
снп.Зареченск
14 февраля - 11.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.
с.Ковдозеро
14 февраля - 14.30
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.
г.Апатиты
14-17 февраля – 11.00-19.00
Будет проходить межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2019». 14 февраля в 13.30 в большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия выставки-ярмарки «Каменный цветок-2019».
В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России.
Здесь будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.
В Программу мероприятий включены мастер-классы по обработке камня (изготовление шаров и кабошонов), мастер-классы прикладного творчества, лекции «Минералы музея Геологического института КНЦ РАН: Прошлое. Настоящее. Будущее», «Сокровища Кольского полуострова: облицовочные камни Мурманской области»), литературный вечер «Рубцовские чтения», показ фильмов («Полярные сияния над Хибинами»), презентация книги «Танцующие сияния», экскурсии по залам выставки и в Геологическом музее КНЦ РАН, День театра «Русский терем» (г.Москва), концертная программа.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.
14 февраля - 14.00
«Быть в курсе» Встреча с Директором ГОКУ «Апатитский межрайонный центр соцподдержки населения» Викуловской Н.Н. и специалистами Пенсионного фонда.
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1»
25 февраля – 17.00
Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».
Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.
Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.
г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.
г.Гаджиево
14 февраля - 9.30
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.
ЗАТО г.Североморск
15 февраля - 11.00
Состоится торжественный митинг, посвященный 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Приглашаем жителей ЗАТО г.Североморск, военнослужащих Северного флота, почтить память погибших и отдать дань уважения воинам-интернационалистам.
ЗАТО г.Североморск, у мемориала «Североморцам, не вернувшимся с войны».
г.Мурманск
14 февраля - 8.30
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству. В региональном этапе участвуют 30 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.
г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.
14 февраля - 8.50
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.
г.Мурманск, ул. Книповича, 35/1; ул. Зелёная, 12; ул. Копытова, 15.
14 февраля - 8.50
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 6/1.
14 февраля - 10.00
Межрегиональный вебинар «Особые дети в культурно-образовательном пространстве». В мероприятии примут участие специалисты библиотек и учреждений образования Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.
14 февраля - 15.00
Состоится встреча в пресс-центре областной газет. Гости встречи: заместитель губернатора Евгений Никора; министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп; заведующий сектором по учету и мониторингу объектов животного мира министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Каск.
Темы обсуждения – закрепление охотничьих угодий и соотношение их границ с границами заказников, заключение охотохозяйственных соглашений, меры по охране восточной популяции северного оленя и другие вопросы.
г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».
14 февраля - 16.20
Состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Афганистан. Незаживающая рана». Выставочный проект подготовлен совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации (Москва) к 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Участники пресс-конференции: Ершов Сергей Борисович – председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области; Лукин Владимир Витальевич – заместитель директора по экспозиционной и выставочной работе Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации; Химчук Елена Павловна – директор Мурманского областного краеведческого музея.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.
14 февраля - 17.00
Заместитель губернатора Инна Погребняк примет участие в торжественном открытии выставки «Афганистан. Незаживающая рана». Для посетителей выставка начнет работу с 16 февраля.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, большой выставочный зал.
18 февраля – 14.00-17.00
Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-97-94 будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей.
«Горячую линию» проведёт помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.
19 февраля – 11.00-13.00
Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.
26 марта - 12.00
Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».
На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».
В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.