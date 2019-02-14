снп.Зареченск

14 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

14 февраля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Апатиты

14-17 февраля – 11.00-19.00

Будет проходить межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2019». 14 февраля в 13.30 в большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия выставки-ярмарки «Каменный цветок-2019».

В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России.

Здесь будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

В Программу мероприятий включены мастер-классы по обработке камня (изготовление шаров и кабошонов), мастер-классы прикладного творчества, лекции «Минералы музея Геологического института КНЦ РАН: Прошлое. Настоящее. Будущее», «Сокровища Кольского полуострова: облицовочные камни Мурманской области»), литературный вечер «Рубцовские чтения», показ фильмов («Полярные сияния над Хибинами»), презентация книги «Танцующие сияния», экскурсии по залам выставки и в Геологическом музее КНЦ РАН, День театра «Русский терем» (г.Москва), концертная программа.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

14 февраля - 14.00

«Быть в курсе» Встреча с Директором ГОКУ «Апатитский межрайонный центр соцподдержки населения» Викуловской Н.Н. и специалистами Пенсионного фонда.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1»

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

14 февраля - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

15 февраля - 11.00

Состоится торжественный митинг, посвященный 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Приглашаем жителей ЗАТО г.Североморск, военнослужащих Северного флота, почтить память погибших и отдать дань уважения воинам-интернационалистам.

ЗАТО г.Североморск, у мемориала «Североморцам, не вернувшимся с войны».

г.Мурманск

14 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству. В региональном этапе участвуют 30 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

14 февраля - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Книповича, 35/1; ул. Зелёная, 12; ул. Копытова, 15.

14 февраля - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 6/1.

14 февраля - 10.00

Межрегиональный вебинар «Особые дети в культурно-образовательном пространстве». В мероприятии примут участие специалисты библиотек и учреждений образования Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

14 февраля - 15.00

Состоится встреча в пресс-центре областной газет. Гости встречи: заместитель губернатора Евгений Никора; министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп; заведующий сектором по учету и мониторингу объектов животного мира министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Каск.

Темы обсуждения – закрепление охотничьих угодий и соотношение их границ с границами заказников, заключение охотохозяйственных соглашений, меры по охране восточной популяции северного оленя и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

14 февраля - 16.20

Состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Афганистан. Незаживающая рана». Выставочный проект подготовлен совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации (Москва) к 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Участники пресс-конференции: Ершов Сергей Борисович – председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области; Лукин Владимир Витальевич – заместитель директора по экспозиционной и выставочной работе Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации; Химчук Елена Павловна – директор Мурманского областного краеведческого музея.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

14 февраля - 17.00

Заместитель губернатора Инна Погребняк примет участие в торжественном открытии выставки «Афганистан. Незаживающая рана». Для посетителей выставка начнет работу с 16 февраля.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, большой выставочный зал.

18 февраля – 14.00-17.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-97-94 будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей.

«Горячую линию» проведёт помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.