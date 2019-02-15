снп.Нивский

15 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2.

г.Ковдор

15 февраля - 12.00

Митинг в Ковдоре, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Мемориальный комплекс «Время выбрало нас».

г.Апатиты

15-17 февраля – 11.00-19.00

Проходить межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2019». В выставке принимают участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России.

Здесь представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

В Программу мероприятий включены мастер-классы по обработке камня (изготовление шаров и кабошонов), мастер-классы прикладного творчества, лекции «Минералы музея Геологического института КНЦ РАН: Прошлое. Настоящее. Будущее», «Сокровища Кольского полуострова: облицовочные камни Мурманской области»), литературный вечер «Рубцовские чтения», показ фильмов («Полярные сияния над Хибинами»), презентация книги «Танцующие сияния», экскурсии по залам выставки и в Геологическом музее КНЦ РАН, День театра «Русский терем» (г.Москва), концертная программа.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

14 февраля - 14.00

«Быть в курсе» Встреча с Директором ГОКУ «Апатитский межрайонный центр соцподдержки населения» Викуловской Н.Н. и специалистами Пенсионного фонда.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1»

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

ЗАТО г.Островной

15 февраля - 12.00

Урок мужества, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана, в Центральной библиотеке ЗАТО г. Островной.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2.

нп.Высокий

15 февраля - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

ЗАТО г.Североморск

15 февраля - 11.00

Состоится торжественный митинг, посвященный 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Приглашаем жителей ЗАТО г.Североморск, военнослужащих Северного флота, почтить память погибших и отдать дань уважения воинам-интернационалистам.

ЗАТО г.Североморск, у мемориала «Североморцам, не вернувшимся с войны».

г.Мурманск

15 февраля - 11.00

В рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, заместитель губернатора Роман Дурягин примет участие в митинге, посвященном 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

г.Мурманск, Кольский просп. Сквер у театра Северного флота.

15 февраля - 11.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт заседание Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам растительного и животного мира Мурманской области.

Повестка заседания: 1. О направлении предложений Мурманской области к проекту Списка объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 2. О плане работ по мониторингу редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира Мурманской области на 2019 год.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, II этаж, каб. 21.

15 февраля - 14.00

В рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, заместитель губернатора Инна Погребняк проведёт приём участников боевых действий в Афганистане.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

15 февраля - 14.30

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт расширенное заседание Центра компетенций по вопросам городской среды Мурманской области. На заседании состоится презентация основных направлений работы Центра компетенций и обсуждение плана работы на текущий год. Будет также рассмотрен вопрос организации взаимодействия по разработке дизайн-проекта обустройства центральной площади для проведения Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь». К участию в обсуждении приглашены представители Союза архитекторов Мурманской области, Мурманского государственного технического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, архитектурного сообщества муниципальных образований Мурманской области, Мурманского морского торгового порта.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет, каб. 206.

15 февраля - 15.00

Мастер-класс «Практическая подготовка участников детского хора к сольной работе. Развитие сольных навыков у детей, поющих в хоре».

г.Мурманск, жилой район Росляково, ул. Советская, 4а. Детская школа искусств.

15 февраля - 16.00

В рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, заместитель губернатора Роман Дурягин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

15 февраля - 16.00-17.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска по телефону будет проведена «горячая линия» по вопросу: «Серая» зарплата - отсутствие социальных гарантий».

«Горячую линию» проведёт помощник прокурора округа Сухотько Юлия Николаевна.

18 февраля – 14.00-17.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-97-94 будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей.

«Горячую линию» проведёт помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.