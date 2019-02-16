снп.Лесозаводский

18 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Апатиты

16 и 17 февраля – 11.00-19.00

Проходить межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2019». В выставке принимают участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России.

Здесь представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

В Программу мероприятий включены мастер-классы по обработке камня (изготовление шаров и кабошонов), мастер-классы прикладного творчества, лекции «Минералы музея Геологического института КНЦ РАН: Прошлое. Настоящее. Будущее», «Сокровища Кольского полуострова: облицовочные камни Мурманской области»), литературный вечер «Рубцовские чтения», показ фильмов («Полярные сияния над Хибинами»), презентация книги «Танцующие сияния», экскурсии по залам выставки и в Геологическом музее КНЦ РАН, День театра «Русский терем» (г.Москва), концертная программа.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Гаджиево

18 февраля - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 10.

с.Териберка

18 февраля - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7. Администрация.

18 февраля – 13.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 14. Дом культуры.

ЗАТО г.Североморск

16 февраля - 12.10

Торжественное открытие мемориальной доски Игорю Портненко на фасаде здания Североморского кадетского корпуса. Игорь Портненко – выпускник 1978 года средней школы-интерната города Североморска. Погиб в апреле 1983 года в период прохождения срочной службы при выполнении интернационального долга в Афганистане. Награждён орденом Красной Звезды посмертно.

На церемонии планируется присутствие родственников бойца.

ЗАТО г.Североморск, ул. Восточная, 11а.

г.Мурманск

16 февраля - 10.00

VI региональный смотр-конкурс авторских уроков преподавателей детских школ искусств «Хореографические фантазии». В конкурсе примут участие 97 воспитанников детских школ искусств Мурманска, Кировска, Апатитов, Полярных Зорей, Полярного и Оленегорска-8. Преподавателями будут представлены 15 авторских уроков в номинациях: «Ритмика и танец», «Гимнастика», «Классический танец», «Народно-сценический танец».

г.Мурманск, ул. Гаджиева, 6а. Детская школа искусств № 2.

16 февраля - 15.00

Мастер-класс «Пейзаж. Пастель» заслуженного художника Российской Федерации Виталия Бубенцова.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

17 февраля – 10.00 -18.00

Пройдёт информация акция «Я выбираю!». 17 февраля в День молодого избирателя Мурманская областная научная библиотека приглашает к участию в информационной акции «Я выбираю!».

Цель акции - формирование активной гражданской позиции среди молодёжи и привлечение к участию в выборах разного уровня.

Мероприятия акции будут интересны молодым и будущим избирателям. Участники акции узнают, как организован избирательный процесс в России и как реализовать права избирателя.

Участников акции ждёт презентация Интернет-ресурсов Президентской библиотеки, посвященных истории и современному состоянию государственной власти России, презентация «Парламентаризм в России. Взгляд в историю», презентация ретро-плакатов, посвящённых выборам.

Во время проведения информационной акции «Я выбираю!» можно будет познакомиться с избирательным законодательством: нормативными и правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал электронных ресурсов, 3-й этаж.

17 февраля - 15.00

Интеллектуальная игра «Свет разума».

г.Мурманск, ул. Старостина, 2а. Мурманский областной клуб интеллектуальных игр «Полярная сова».

18 февраля – 14.00-17.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-97-94 будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей.

«Горячую линию» проведёт помощник прокурора округа Бойков Дмитрий Вячеславович.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.