г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

с.Ловозеро

19 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

19 февраля - 8.45

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Гагарина, 9/3.

19 февраля - 10.00

20 февраля – 13.30

21 февраля – 10.00

Областной марафон педагогического опыта «Современные интерактивные методы и технологии в образовательной деятельности с детьми» пройдёт в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

Заявки на участие в марафоне подали около 100 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов и учителя-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей.

В течение 3-х дней, в различных секциях, участники марафона поделятся опытом использования интерактивных приёмов, методов, форм в различных направлениях деятельности: в диагностической практике, в учебном процессе, во внеурочной деятельности и дополнительном образовании детей, в работе с родителями, для развития познавательной и творческой активности обучающихся. Педагоги расскажут и продемонстрируют такие приемы, используемые в образовании детей, которые заставляют обучающихся думать, размышлять, искать истину; учат отстаивать свою точку зрения, работать в команде.

Участники марафона имеют возможность познакомиться с информационными ресурсами по теме марафона на выставке «Интерактивные методы и технологии в образовании».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

19 февраля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

19 февраля - 12.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп. Кольский, 97/4.

19 февраля - 12.00

Состоится встреча студентов с руководителями социального проекта «Детство без кибертравли». Лекцию проведёт финалист конкурса управленцев «Лидеры России», уроженец Мурманской области Илья Костунов.

Проект «Детство без кибертравли» направлен на продвижение правил информационной гигиены и противодействие травле детей и подростков в сети Интернет. По оценке уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой, с интернет-травлей в стране сталкиваются около 30% детей; 44% подростков в возрасте от 14 до 17 лет, по данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций, получали агрессивные сообщения в интернете. Главная задача, которую ставят перед собой авторы проекта «Детство без кибертравли», – научить подростков ориентироваться во Всемирной паутине.

г.Мурманск, ул. Володарского, 5. Мурманский педагогический колледж.

19 февраля - 15.00

Встреча с журналистами газеты «На страже Заполярья». Главный редактор газеты «На страже Заполярья» Владимир Левчук расскажет об истории издания, повседневной работе сотрудников флотской газеты. В мероприятии также примет участие Вячеслав Черкасов – председатель литературного объединения «Полярное сияние», которое несколько десятков лет действует при флотской газете «На страже Заполярья».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

20 февраля – 11.00

Сотрудник Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетит Мурманскую детскую клиническую больницу. Для детей проведут игровое занятие в рамках реализации совместного проекта «Читай и выздоравливай». Юные пациенты очутятся в волшебном мире театра и его закулисья. Ребята примерят на себя разные образы, попробуют силы в пантомиме, и примут участие в конкурсе «Живые скульптуры».

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.