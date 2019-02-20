СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Вася 2, или Преднамеренное банкротство?»Из-за ремонтных работ 20 февраля в дома, расположенных в центре Мурманска, будет снижена надёжность электроснабжения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.02.19 08:50

Делу - время

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

с.Ловозеро

20 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Ура-Губа

20 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30

пгт.Печенга

20 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

г.Мурманск

20 февраля - 10.30

Час досуга для детей «Будем Родине служить!», посвященный Дню защитника Отечества. Дети примут участие в игре-викторине «Я армией своей горжусь», прочитают стихи и посмотрят мультфильм.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская  областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

20 февраля - 13.00

Тематический вечер «Богатыри земли русской». Участники вечера поговорят о военных подвигах героев разных времен и поколений, также их ждут тематические конкурсы и игры.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

20 февраля - 13.30

Встреча «Верность долгу» с заслуженным военным лётчиком России Сергеем Чечеровым.

Сергей Викторович Чечеров – лётчик-снайпер, военный пилот, много лет отдавший палубной авиации Северного флота. В его летной биографии сотни санитарных и спасательных вылетов, более двух тысяч посадок на палубы российских и иностранных военных кораблей и гражданских судов. Сергей Викторович награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», многочисленными ведомственными медалями Министерства обороны России. В 2005 году офицер получил удостоверение о присвоении ему почетного звания «Заслуженный военный летчик России».

На встрече со студентами и военнослужащими Сергей Чечеров расскажет о службе на Северном флоте.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская  областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

20 февраля – 13.30

21 февраля – 10.00

Областной марафон педагогического опыта «Современные интерактивные методы и технологии в образовательной деятельности с детьми» пройдёт в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

Заявки на участие в марафоне подали около 100 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов и учителя-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей.

В течение 3-х дней, в различных секциях, участники марафона поделятся опытом использования интерактивных приемов, методов, форм в различных направлениях деятельности: в диагностической практике, в учебном процессе, во внеурочной деятельности и дополнительном образовании детей, в работе с родителями, для развития познавательной и творческой активности обучающихся. Педагоги расскажут и продемонстрируют такие приемы, используемые в образовании детей, которые заставляют обучающихся думать, размышлять, искать истину; учат отстаивать свою точку зрения, работать в команде.

Участники марафона имеют возможность познакомиться с информационными ресурсами по теме марафона на выставке «Интерактивные методы и технологии в образовании».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30.  Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

20 февраля – 11.00

Сотрудник Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетит Мурманскую детскую клиническую больницу. Для детей проведут игровое занятие в рамках реализации совместного проекта «Читай и выздоравливай». Юные пациенты очутятся в волшебном мире театра и его закулисья. Ребята примерят на себя разные образы, попробуют силы в пантомиме, и примут участие в конкурсе «Живые скульптуры».

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница.

21 февраля - 14.00

Пройдёт открытый военно-патриотический конкурс «Кадетские игры». В конкурсе примут участие 13 команд из городов Мурманск, Североморск, Гаджиево, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Заозерск, Апатиты и ЗАТО Видяево. Состав команды 10 человек, в возрасте от 10 до 13 лет.

Конкурсная программа состоит из состязаний интеллектуального, спортивного, творческого характера. Все участники конкурса награждаются дипломами,  памятными сувенирами, а по итогам работы жюри победителям присуждают Дипломы за I, II и III места.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Лариса федотова
19.02.19 22:02
Где интересно эта техника? В Первомайке даже перед администрацией ничего не расчищено, одна колея вдоль Кольского...
Комментарий к новости:А снег идёт, а снег идёт… Но уборка его не прекращается ни днём, ни ночью
Пантелей
19.02.19 20:33
Господа журналисты. Вы темы подымаете серьёзные, а результатов что-то я не вижу. Где сподвижки, где реакция, как вы пишете, от УМВД, ФСБ? Они вас игнорируют или наплюют на вашу околозаконодательную су
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Вася 2, или Преднамеренное банкротство?»
Д.О. Веренр
19.02.19 09:54
Статья явно создана для прикола, ведь если имя В.И. Ленина на третьем месте, то вот про сегодняшнего главу государства вообще ничего не сказано, его даже не спрашивают... Вы как-нибудь осторожнее с та
Комментарий к новости:Владимир Ленин - на третьем месте в антикварном магазине
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире15:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиПятилетка обнищания?-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 35 копеек, евро – на 13 копеек-PRO ЭнергетикуГлава ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник и губернатор Мурманской области Марина Ковтун обсудили повышение надежности электроснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы хотят оградить россиян от журналистских выдумок
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.02.19: Владимир Путин, Президент РФ, 20 февраля огласит очередное послание Федеральному собранию. Ваша жизнь стала лучше от предыдущих президентских обращений к элите страны?Проголосовало: 136 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика