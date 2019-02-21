г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Мончегорск

21 февраля – 12.00-13.00

В следственном отделе по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Степановым Кондратием Федоровичем.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 7а. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно по телефонам отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Гаджиево

21 февраля - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Корзуново

21 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

21 февраля - 10.30

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Полярный

21 февраля - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Полярный, ул. Сивко, 1.

г.Мурманск

21 февраля – 10.00

Областной марафон педагогического опыта «Современные интерактивные методы и технологии в образовательной деятельности с детьми» пройдёт в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

Заявки на участие в марафоне подали около 100 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов и учителя-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей.

В течение 3-х дней, в различных секциях, участники марафона поделятся опытом использования интерактивных приемов, методов, форм в различных направлениях деятельности: в диагностической практике, в учебном процессе, во внеурочной деятельности и дополнительном образовании детей, в работе с родителями, для развития познавательной и творческой активности обучающихся. Педагоги расскажут и продемонстрируют такие приемы, используемые в образовании детей, которые заставляют обучающихся думать, размышлять, искать истину; учат отстаивать свою точку зрения, работать в команде.

Участники марафона имеют возможность познакомиться с информационными ресурсами по теме марафона на выставке «Интерактивные методы и технологии в образовании».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

21 февраля - 14.00

Пройдёт открытый военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».

В конкурсе примут участие 13 команд из городов Мурманск, Североморск, Гаджиево, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Заозёрск, Апатиты и ЗАТО Видяево. Состав команды 10 человек, в возрасте от 10 до 13 лет.

Конкурсная программа состоит из состязаний интеллектуального, спортивного, творческого характера. Все участники конкурса награждаются дипломами, памятными сувенирами, а по итогам работы жюри победителям присуждают Дипломы за I, II и III места.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

22 февраля - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Отчёт о результатах деятельности комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (докладчик Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области). 2. О результатах выполнения в 2018 году плана-графика реализации мероприятий государственных программ, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (докладчик Абраменко Елена Юрьевна – и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области). 3. О ходе исполнения указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» (докладчик Почкин Максим Михайлович – министр юстиции Мурманской области). 4. О ходе исполнения подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № Пр-580 в части осуществления мероприятий по внедрению обучения школьников первой профессии (докладчик Ковшира Ирина Александровна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.