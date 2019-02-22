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Мурманская область. Арктика22.02.19 08:50

Делу - время

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

п.Зверосовхоз

22 февраля - 10.00

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Набережная, 11.

пгт.Кильдинстрой

22 февраля - 11.45

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Заполярный

22 февраля - 15.00

Выездной приём директора Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Мурманск

22 февраля - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Отчёт о результатах деятельности комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (докладчик Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области). 2. О результатах выполнения в 2018 году плана-графика реализации мероприятий государственных программ, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (докладчик Абраменко Елена Юрьевна – и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области). 3. О ходе исполнения указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» (докладчик Почкин Максим Михайлович – министр юстиции Мурманской области). 4. О ходе исполнения подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № Пр-580 в части осуществления мероприятий по внедрению обучения школьников первой профессии (докладчик Ковшира Ирина Александровна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

22 февраля - 14.00

Встреча с молодыми и юными исследователями по теме «Инновации в ЖКХ глазами детей». Со школьниками – победителями и участниками конкурсов научно-исследовательских и технологических проектов различного уровня и их педагогами-наставниками встретятся представители профильных ведомств и предприятий сферы ЖКХ и энергетики.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

24 февраля - 15.00

Состоится лекция Дмитрия Дулича «К истории немецкой канатной дороги на Мурмане 1942-1944 гг.».

Дмитрий Дулич – профессиональный военный, на протяжении многих лет исследующий военную историю региона. Автор книги «Канатная дорога на Мурмане 1942-1944: мифы и реальность», рассказывающей об уникальной по своей протяженности военно-транспортной канатной дороге. Большое количество выявленных отечественных и зарубежных архивных материалов, новые данные об истории строительства, обнаруженные фотодокументы позволили Дмитрию Дуличу проследить ход строительства и ответить на многие вопросы. Результатами работы он поделится со слушателями лекции.

Мероприятие продолжит цикл публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

28 февраля – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.

 

Комментарии

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