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Мурманская область. Арктика23.02.19 08:50

Делу - время

г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Полярный

24 февраля - 11.00

Состоится лекция «Подводные лодки 4-й эскадры СФ в Карибском кризисе».

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Срочное погружение», который стал победителем конкурса Фондов президентских грантов. Будет создана экспозиция, посвященная истории и деятельности соединения, особое внимание уделено этому сложному этапу деятельности ВС СССР и 4-й эскадры в частности.

Период 1946–1991 гг. известен в мировой истории как Холодная война. Одним из наиболее жарких этапов этой войны был Карибский кризис, участие в котором приняли подводные лодки 4-й эскадры. В ходе лекции слушатели познакомятся с воспоминаниями офицеров-подводников – непосредственных участников событий Карибского кризиса 1962 года. Подобранные документальные материалы позволят понять, каким образом проходила подготовка к операции, в каких условиях находились военные моряки, как долго длился поход, а также каковы были его последствия и итоги.

историко-краеведческом музее

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

24 февраля - 11.00

Семейный научный фестиваль «Читай! Познавай! Твори!». Фестиваль организован в рамках традиционного Дня открытых дверей. Гостям фестиваля предоставят уникальную возможность посетить интерактивную научно-популярную выставку Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ), выставку-презентацию моделей Детско-юношеского центра Кольского района и музей «Наука в фокусе», ознакомиться с работами ребят Центра развития одаренных детей «Открытие». Состоятся инженерные мастер-классы для всей семьи и научное шоу. На каждом этаже и в каждом отделе библиотеки посетители смогут найти занятие по интересам.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

24 февраля - 11.30

Урок-игра для зрителей областного театра кукол. Перед спектаклем «Саамская сказка» сотрудники Центральной детской библиотеки Мурманска в игровой форме расскажут юным зрителям о писателях и поэтах Кольского края.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

24 февраля - 15.00

Состоится лекция Дмитрия Дулича «К истории немецкой канатной дороги на Мурмане 1942-1944 гг.».

Дмитрий Дулич – профессиональный военный, на протяжении многих лет исследующий военную историю региона. Автор книги «Канатная дорога на Мурмане 1942-1944: мифы и реальность», рассказывающей об уникальной по своей протяженности военно-транспортной канатной дороге. Большое количество выявленных отечественных и зарубежных архивных материалов, новые данные об истории строительства, обнаруженные фотодокументы позволили Дмитрию Дуличу проследить ход строительства и ответить на многие вопросы. Результатами работы он поделится со слушателями лекции.

Мероприятие продолжит цикл публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

25 февраля - 10.00

Открытие правового семинара Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в Северо-Западном федеральном округе.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 3».

28 февраля – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.

 

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