Делу - время
г.Апатиты
25 февраля – 17.00
Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».
Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.
Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.
г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.
с.Териберка
25 февраля - 12.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
с.Териберка, ул. Пионерская, 7. Администрация.
25 февраля - 13.45
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. Дом культуры.
г.Гаджиево
25 февраля - 10.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населениия.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.
г.Мурманск
25 февраля - 9.00
Заключительная олимпиада регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву. В олимпиаде принимают участие 30 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.
г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.
25 февраля - 10.00
Открытие правового семинара Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в Северо-Западном федеральном округе.
г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 3».
25 февраля - 10.00
Открытие федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель».
г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр технологического и социального предпринимательства «Коворкинг 51, цокольный этаж.
25 февраля - 12.50
Состоится организационная презентация кадрового проекта партии «Единая Россия» «ПолитСтартап» в рамках предстоящей выборной кампании в Мурманске.
Проект «ПолитСтартап» – постоянно действующий кадровый проект партии «Единая Россия». Он основан на привлечении, обучении и наставничестве активной молодежи с последующим включением в процедуру Предварительного голосования по отбору кандидатов в представительные органы государственной власти и местного самоуправления от партии «Единая Россия». В проект приглашаются участники предварительного голосования «Единой России» в возрасте до 35 лет на момент подачи документов, которые никогда не занимались политикой.
Участники «ПолитСтартапа» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои знания и навыки для работы в политике.
г.Мурманск, ул. Володарского, 5. Мурманский педагогический колледж, актовый зал.
26 февраля – 14.00
Состоится патриотический час «В служении верном Отечеству клянусь» для обучающихся 6-8 классов средних общеобразовательных учреждений. Мероприятие будет посвящено Российской армии, её традициям и инновациям. Исторический экскурс поможет узнать интересные факты о создании и развитии вооружённых сил государства. Участники мероприятия получат информацию об особенностях срочной службы, об изменении её длительности, о питании военнослужащих, о том, как она способствует саморазвитию, о военных профессиях. Узнают о женщинах, исполняющих свой воинский долг наравне с сильным полом.
Вниманию юных мурманчан будут представлены документальные фильмы, рассказывающие о вооружённых силах Российской Федерации.
Подростки смогут проверить полученные знания, участвуя в электронной викторине.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, центр правовой и социальной информации.
28 февраля – 15.00-17.00
Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».
При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.
26 марта - 12.00
Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».
На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».
В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.