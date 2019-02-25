г.Апатиты

25 февраля – 17.00

Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)».

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения и принять участие в его обсуждении.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депутатов города Апатиты в письменном виде в отдел организационной работы и кадров администрации города Апатиты (г.Апатиты, площадь Ленина, 1, кабинет № 211) в срок не позднее 22 февраля 2019 года.

г.Апатиты, площадь. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

с.Териберка

25 февраля - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7. Администрация.

25 февраля - 13.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. Дом культуры.

г.Гаджиево

25 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населениия.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

25 февраля - 9.00

Заключительная олимпиада регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву. В олимпиаде принимают участие 30 школьников Мурманской области. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет.

25 февраля - 10.00

Открытие правового семинара Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в Северо-Западном федеральном округе.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 3».

25 февраля - 10.00

Открытие федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр технологического и социального предпринимательства «Коворкинг 51, цокольный этаж.

25 февраля - 12.50

Состоится организационная презентация кадрового проекта партии «Единая Россия» «ПолитСтартап» в рамках предстоящей выборной кампании в Мурманске.

Проект «ПолитСтартап» – постоянно действующий кадровый проект партии «Единая Россия». Он основан на привлечении, обучении и наставничестве активной молодежи с последующим включением в процедуру Предварительного голосования по отбору кандидатов в представительные органы государственной власти и местного самоуправления от партии «Единая Россия». В проект приглашаются участники предварительного голосования «Единой России» в возрасте до 35 лет на момент подачи документов, которые никогда не занимались политикой.

Участники «ПолитСтартапа» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои знания и навыки для работы в политике.

г.Мурманск, ул. Володарского, 5. Мурманский педагогический колледж, актовый зал.

26 февраля – 14.00

Состоится патриотический час «В служении верном Отечеству клянусь» для обучающихся 6-8 классов средних общеобразовательных учреждений. Мероприятие будет посвящено Российской армии, её традициям и инновациям. Исторический экскурс поможет узнать интересные факты о создании и развитии вооружённых сил государства. Участники мероприятия получат информацию об особенностях срочной службы, об изменении её длительности, о питании военнослужащих, о том, как она способствует саморазвитию, о военных профессиях. Узнают о женщинах, исполняющих свой воинский долг наравне с сильным полом.

Вниманию юных мурманчан будут представлены документальные фильмы, рассказывающие о вооружённых силах Российской Федерации.

Подростки смогут проверить полученные знания, участвуя в электронной викторине.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, центр правовой и социальной информации.

28 февраля – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.