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Мурманская область. Арктика26.02.19 08:50

Делу - время

с.Ловозеро

26 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

26 февраля – 14.00

Состоится патриотический час «В служении верном Отечеству клянусь» для обучающихся 6-8 классов средних общеобразовательных учреждений. Мероприятие будет посвящено Российской армии, её традициям и инновациям. Исторический экскурс поможет узнать интересные факты о создании и развитии вооружённых сил государства. Участники мероприятия получат информацию об особенностях срочной службы, об изменении её длительности, о питании военнослужащих, о том, как она способствует саморазвитию, о военных профессиях. Узнают о женщинах, исполняющих свой воинский долг наравне с сильным полом.

Вниманию юных мурманчан будут представлены документальные фильмы, рассказывающие о вооружённых силах Российской Федерации.

Подростки смогут проверить полученные знания, участвуя в электронной викторине.

г.Мурманск, ул. Буркова,  30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, центр правовой и социальной информации.

28 февраля – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.

 

 

 

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