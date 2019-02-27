с.Ловозеро

27 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

27 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

27 февраля - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Мурманск

27 февраля - 9.40

28 февраля- 10.00

Торжественное открытие VIII медицинского конгресса «Северное сияние» для медицинских работников Мурманской области. Работу конгресса откроет министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

В течение двух дней конгресс будет проходить в нескольких секциях одновременно. Лекции для врачей региона прочтут представители ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга.

В первый день работы состоятся семинары на темы «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», «Состояние и пути развития здравоохранения Мурманской области», «Клиническая лабораторная диагностика и клиническая микробиология: новые возможности» и другие.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал.

27 февраля - 11.00

Совещание с организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в стационарной форме. Тема совещания: «Предоставление социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания. Эффективность деятельности учреждений и перспективы развития».

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство социального развития Мурманской области, каб. 406.

27 февраля - 11.00

Состоится первое в 2019 году заседание попечительского совета при библиотеке.

Совет был сформирован в декабре 2014 года. В его состав вошли представители различных государственных учреждений, коммерческих, общественных организаций, средств массовой информации. В 2016 году его состав пополнился новыми членами. В настоящее время в Попечительском совете библиотеки работают: министр образования и науки Мурманской области И.А. Ковшира, генеральный директор ОАО «Электротранспорт г. Мурманска» С.Е. Коробков, генеральный директор ООО «Северо-западное вещание» С.Ю. Солдатова, директор Мурманского книжного издательства И.Б. Циркунов, начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области А.В. Тимофеев, начальник управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Л.С. Сатановская, главный редактор МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» В.А. Хабаров, общественный деятель, председатель Рериховского общества в Мурманске, краевед А.А. Самсыка, директор Мурманского филиала «Почта России» Т.В. Бодня. Принимает участие в его работе без официального членства Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Б.С. Коган, неофициально выполняет функцию попечения Преосвященный Симон, Митрополит Мурманский и Мончегорский.

В программе заседания отчет о деятельности библиотеки в 2018 году с демонстрацией новаторских инициатив, исполнение партнерских проектов, оценка работы в прошедшем году, предложения участников совещания.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

27 февраля - 14.00

В рамках реализации проекта сторонников партии Центр поддержки гражданских инициатив» состоится экскурсия в Мурманский областной краеведческий музей для участников проекта «Мастерская традиционных ремесел народов Севера» на выставку «Национальный костюм народа саами».

Напомним, проект ЦПГИ «Мастерская традиционных ремёсел народов Севера» направлен на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров посредством проведения занятий народными ремеслами коренных народов Севера. Проект был инициирован Мурманским региональным общественным благотворительным фондом «БлагоДать» и важен не только для социальной адаптации людей с ОВЗ и пенсионеров, но также вносит вклад в возрождение и поддержку ремесел коренных народов Севера.

Благодаря поддержке ЦПГИ участники проекта посетят выставку и экспозицию «Национальный костюм народа саами» в Мурманском областном краеведческом музее. Экскурсовод познакомит с комплектами зимней и летней одежды, обувью, праздничной одеждой саамских женщин и мужчин Норвегии, Швеции, Финляндии, России.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

27 февраля - 15.00

Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

27 февраля - 15.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт совещание по вопросу содержания автомобильных дорог на территории Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Гвардейская, 21. II этаж, зал совещаний.

27 февраля - 16.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится информационный семинар по теме: «Поговорим о мужском здоровье». В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; член регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Александра Будова; заведующий отделением онкоурологии, врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук Дмитрий Темкин.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, конференц-зал корпус 9.

27 февраля - 17.30

Научно-практическая конференция в рамках областного конкурса профессионального мастерства «Сила Глаза-3. Жемчужина офтальмохирургии». Конкурс профессионального мастерства «Сила Глаза. Жемчужина офтальмохирургии» проводится третий раз и впервые – в научно-практическом формате среди офтальмологов, ведущих амбулаторный прием, в том числе прием детей, и хирургов-офтальмологов.

Научно-практическая проблема конкурса – «Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с последующей имплантацией интраокулярной линзы». В рамках конкурсного испытания офтальмологи-хирурги подготовили видеозапись операции, а врачи-офтальмологи, ведущие амбулаторный прием, предоставили научно-практические рекомендации по оказанию помощи пациентам.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Park Inn Полярные Зори», II этаж, конференц-зал «Ротари».

28 февраля – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.

1 марта - 18.00

Финал конкурса профессионального мастерства «Сила Глаза-3. Жемчужина офтальмохирургии».

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Park Inn Полярные Зори», II этаж, конференц-зал «Ротари».