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Мурманская область. Арктика28.02.19 08:50

Делу - время

п.Шонгуй

28 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

28 февраля - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

г.Мурманск

28 февраля- 10.00

Торжественное открытие VIII медицинского конгресса «Северное сияние» для медицинских работников Мурманской области. Работу конгресса откроет министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

В течение двух дней конгресс будет проходить в нескольких секциях одновременно. Лекции для врачей региона прочтут представители ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга.

В первый день работы состоятся семинары на темы «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», «Состояние и пути развития здравоохранения Мурманской области», «Клиническая лабораторная диагностика и клиническая микробиология: новые возможности» и другие.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал.

28 февраля - 12.30

В офисе Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится пресс-конференция, посвященная проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва.

В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского местного отделения партии, член президиума Регионального политического совета Василий Андрианов; исполнительный секретарь Мурманского местного отделения партии Сергей Контиевский.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской,  17. Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», офис 424.

28 февраля - 14.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведет депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Борисович Веллер.

В ходе личного приёмы депутатом будут рассмотрены различные обращения по темам участия граждан в программе «Молодая семья», электроснабжения села Колвица Кандалакшского района, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и др.

г.Мурманск, просп.Ленина,  88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

28 февраля - 14.00

Семинар-совещание по вопросу внедрения профессиональных стандартов в ЖКХ. В совещании со специалистами Государственной жилищной инспекции Мурманской области примет участие Вероника Межецкая – заместитель генерального директора Центра муниципальной экономики, главный редактор журнала «ЖКХ эксперт: экономика и право», член Экспертного совета Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 18. II этаж, зал совещаний.

28 февраля - 14.00

Губернатор Марина Ковтун проведет встречу с молодыми и юными исследователями – авторами проектных работ мероприятий научного форума «Шаг в будущее».

г.Мурманск, проезд Портовый, 25. Морской вокзал, атомный ледокол-музей «Ленин», Информационный центр по атомной энергии Мурманска.

28 февраля – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.

1 марта - 18.00

Финал конкурса профессионального мастерства «Сила Глаза-3. Жемчужина офтальмохирургии».

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Park Inn Полярные Зори», II этаж, конференц-зал «Ротари».

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