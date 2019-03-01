пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 марта – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

1 марта - 9.00-17.00

Прокуратурой Мурманской области по телефону (8152) 476-450 будет проведена «горячая линия» по вопросам апелляционного обжалования вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам.

На интересующие вопросы по обозначенной тематике ответит заместитель начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры области Теткин Константин Борисович.

1 марта - 9.30

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт семинар-совещание по вопросу реализации в Мурманской области федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В совещании примут участие представители Фонда капитального ремонта, региональных министерства строительства и территориального развития, Государственной жилищной инспекции. Участие в обсуждении примет Светлана Разворотнева – директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», первый заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

1 марта - 10.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится общественный контроль организации работы выездной патронажной бригады паллиативной медицинской помощи взрослому населению города Мурманска в амбулаторных условиях на дому.

Выездная патронажная бригада организована для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению города Мурманска в амбулаторных условиях на дому на основе взаимодействия врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейный врач), врачей по паллиативной медицинской помощи, иных врачей-специалистов и медицинских работников взрослых поликлиник областного центра.

Цель создания выездной патронажной бригады - избавление от боли и облегчения других тяжелых проявлений заболеваний на стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения, для организации динамического наблюдения, лечения и улучшения качества жизни неизлечимо больным.

В штатный состав бригады входит врач по паллиативной медицинской помощи, две медицинские сестры и медицинский психолог.

Выездная патронажная бригада оказания паллиативной медицинской помощи осуществляет следующие функции: оказание паллиативной медицинской помощи на дому; динамическое наблюдение за пациентами, нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи на дому; назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов, нуждающимся в обезболивании; направление при наличии медицинских показаний в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях; организация консультаций пациентов врачами-специалистами по профилю основного заболевания и врачами других специальностей; взаимодействие с органами и организациями системы социального обслуживания; консультирование и обучение родственников пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, навыкам ухода за тяжелобольными; ведение учётной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности выездной службы, сбор данных для информационных систем и регистра паллиативных пациентов.

Финансирование выездной патронажной бригады паллиативной помощи осуществляется за счет областного бюджета.

В мероприятии примут участие: глава муниципального образования город Мурманск, член президиума регионального политического совета Тамара Прямикова; региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра, депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Тарбаев.

г.Мурманск, ул. Лобова, 65.

1марта - 12.00

Финальный этап регионального чемпионата среди обучающихся общеобразовательный организаций и организаций дополнительного образования по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

1 марта - 18.00

Финал конкурса профессионального мастерства «Сила Глаза-3. Жемчужина офтальмохирургии».

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Park Inn Полярные Зори», II этаж, конференц-зал «Ротари».

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.