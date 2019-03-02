пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Гаджиево

4 марта - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

12 марта – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

2 марта - 13.00

Состоится День семейного научного отдыха для родителей и детей в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья».

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель министра социального развития области Светлана Виденеева; член регионального совета сторонников Мурманского регионального отделения партии, директор Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

4 марта - 12.00

Региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

4 марта - 16.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится информационная встреча с воспитанниками и педагогами Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» по теме: «Здоровое питание – здоровый ребёнок».

Цели акции: 1. Формирование у школьников правильного представления о здоровом питании. 2. Формирование потребности в здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей. 3. Выявление лидеров, проявляющих интерес к здоровому питанию, и формирование лидерских качеств среди учащихся старшей школы. 4. Стимулирование навыков самостоятельной исследовательской работы и активной деятельности в партнерстве с профильными ведомствами и местными органами власти. 5. Привлечение школьников и их родителей к решению проблем отсутствия культуры здорового, активного образа жизни, мотивирование к социальной активности. 6. Повышение осведомленности в вопросах здорового питания и в вопросах потребительской грамотности.

В мероприятии примут участие: врач-диетолог ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина», член регионального штаба социальной акции «Здоровое питание - активное долголетие» Екатерина Хаттунен; воспитанники и педагоги ГОБУ «Мурманский центр помощи детям «Ровесник».

г.Мурманск, ул. Марата, 19. ГОБУ «Мурманский центр помощи детям «Ровесник».

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.