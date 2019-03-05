пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

с.Ловозеро

5 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Заозёрск

5 марта - 11.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Заозёрск, ул. Матроса Рябинина, 25.

ЗАТО Видяево

5 марта - 14.30

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

ЗАТО г.Североморск

12 марта – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

5 марта - 10.00

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин проведет заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

5 марта - 12.00

Региональный этап всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», II этаж.

5 марта - 14.00

Заместитель губернатора Евгений Никора примет участие в церемонии подписания соглашения между Фондом капитального ремонта Мурманской области и ПАО «Почта Банк» о приеме взноса за капитальный ремонт без комиссии.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

5 марта - 15.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведет встречу с делегацией Парламента Норвегии по вопросам развития Арктики.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

6 марта - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Отчет о результатах деятельности Министерства финансов Мурманской области (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 2. О реализации в Мурманской области в 2018 году мероприятий в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Мурманской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета (докладчик Лапин Тимур Евгеньевич – председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области). 3. Об исполнении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2018 год (докладчик Юрченко Александр Александрович – генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», содокладчик Гноевский Владимир Николаевич – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 4. О совете по стратегическому развитию Мурманской области (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 5. О реализации в Мурманской области жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (докладчик Ковшира Ирина Александровна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.