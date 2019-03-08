пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 марта – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

10 марта - 11.00

Акция «Когда потребитель прав». В программе акции – игры, викторины, просмотр тематических анимационных фильмов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, холл цокольного этажа.

10 марта - 13.00

Первое занятие проекта «Школа критики». «Школа критики» – новый литературный проект неформального творческого объединения молодежи Мурманска «Полярный день». В рамках проекта юные литераторы обсудят вопросы литературоведения и филологического анализа литературных произведений. Тема первого занятия – «Роль эпитета в художественной литературе». Ведущий – кандидат филологических наук, литератор Иван Чернышов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

12 марта - 9.00

Международная библиотечная конференция «Баренцева библиотека 2.0 - библиотечный проект для новых компетенций». 18+

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. «AZIMUT Отель Мурманск».

12 марта - 11.00

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Р. Дурягина планируется проведение заседания рабочей группы, созданной с целью мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере региона, мониторинга занятости населения Мурманской области и финансово-экономического состояния системообразующих предприятий региона.

В ходе мероприятия планируется обсудить итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий рыбного и сельского хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области за 2018 год, а также ситуацию в регионе с высвобождением рабочих мест.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75, Правительство Мурманской области, малый зал заседаний.

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.