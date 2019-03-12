пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Ковдор

12 марта – 13.00

В Ковдоре проходят выездные мероприятия специалистов областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи. В мероприятиях двухдневной программы принимают участие педагоги образовательных организаций Ковдорского района, специалисты органов системы профилактики, подростки и их родители.

12 марта в городском Дворце культуры состоится групповая консультация для волонтеров по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в подростково-молодёжной среде «Бояться не нужно – нужно знать!». Классные руководители примут участие в семинаре-практикуме «Формы и методы работы с детьми и подростками по формированию информационной грамотности в мультимедийном пространстве». Семинар-практикум «Технологии первичной профилактики употребления ПАВ в подростково-молодёжной среде» для специалистов Ковдорского района, работающих в сфере профилактики.

г.Ковдор, Школьная ул., 2. МАУК « Городской Дворец культуры Ковдора».

нп.Белое Море

12 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое Море, 3.

с.Лувеньга

12 марта - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

с.Ловозеро

12 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Мурмаши

12 марта - 9.00

Выездной приём специалистов и директора Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

12 марта - 15.00

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова проведёт выездное рабочее совещание по вопросу строительства моста через реку Тулома.

пгт.Мурмаши-3, ул. Причальная, 18. Мурмашинская городская библиотека, филиал № 1.

ЗАТО г.Североморск

12 марта – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

12-15 марта

Проходит Неделя кибербезопасности «Цифровое поколение». В Неделе примут участие учащиеся старших классов мурманских школ и гимназий. Для них будет проведена беседа о правилах безопасного использования современных технологий, сопровождаемая мультимедийной презентацией.

Современную жизнь невозможно представить без интернета. Для многих он стал средством общения, развлечения, творчества, саморазвития, личностного роста, а также местом совершения покупок и даже средством заработка. Технологии делают нашу жизнь более комфортной и интересной, но только если их правильно использовать.

Школьники услышат о способах защиты своих гаджетов от вредоносных программ, обсудят, какую информацию о себе можно публиковать в открытом доступе и как проверить достоверность сведений, полученных из интернета. Также ребята узнают, как не стать жертвой мошенников или недобросовестных продавцов, совершая покупки онлайн.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

12 марта - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Володарского, 4; ул. Самойловой, 9; ул. Карла Либкнехта, 27; ул. Папанина, 22, ул. Фрунзе, 17.

12 марта - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Набережная,13, ул. Самойловой, 1; ул. Сомова, 6.

12 марта – 9.00

В «AZIMUT Отель Мурманск» состоится открытие Международной библиотечной конференции «Баренцева библиотека 2.0 – библиотечный проект для новых компетенций»

Конференция проводится в рамках Плана культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия) при финансовой поддержке Норвежского Баренцева секретариата.

В форуме примут участие специалисты библиотек Норвегии, Дании, Финляндии, Архангельской и Мурманской областей.

В ходе конференции планируется обсудить вопросы развития библиотек и новых компетенций, необходимых специалистам для работы в современных условиях.

Первый день работы форума пройдет в «AZIMUT Отель Мурманск». Будет представлен опыт успешно реализованных проектов. Во второй день конференции пройдет совместная литературная сессия российских и норвежских специалистов, на которой состоится обсуждение вопросов продвижения изданий местных авторов и читательских предпочтений.

Международный форум завершится семинаром по библиотечному обслуживанию детской и юношеской аудитории, который пройдет в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 18+

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. «AZIMUT Отель Мурманск».

12 марта - 11.00

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Р. Дурягина планируется проведение заседания рабочей группы, созданной с целью мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере региона, мониторинга занятости населения Мурманской области и финансово-экономического состояния системообразующих предприятий региона.

В ходе мероприятия планируется обсудить итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий рыбного и сельского хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области за 2018 год, а также ситуацию в регионе с высвобождением рабочих мест.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, малый зал заседаний.

12 марта - 12.00

Конференция Мурманского регионального отделения Российского движения школьников. На конференции будут подведены итоги работы организации за три года, состоится переизбрание членов регионального совета и председателя отделения. Также планируется рассмотреть вопрос об избрании делегата на IV Съезд Российского движения школьников, который состоится в Санкт-Петербурге 28 марта.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

12 марта – 12.30

Состоится научно-популярная лекция Алексея Егорова «Компьютерное зрение». В областной научной библиотеке совместно с Информационным центром по атомной энергии Мурманска в рамках федерального проекта «Энергия науки» будет представлена научно-популярная лекция Алексея Егорова «Компьютерное зрение».

Алексей Егоров – молодой талантливый учёный, аспирант, инженер Института интеллектуальных кибернетических систем и член Бюро Совета молодых учёных и специалистов Московского инженерно-физического института, член Президиума «Российского союза студенческих организаций», победитель «Всероссийского инженерного конкурса-2014».

Учёный расскажет о технологии распознавания лиц, которая основана на сложном математическом механизме. Она используется в системах, обеспечивающих безопасность в городе и на предприятиях, технология также стала доступна владельцам смартфонов.

Слушатели узнают о том, как работает распознавание, нужно ли обучать системы распознавания, как оценить результат работы таких систем.

Авторы самых интересных вопросов, заданных в ходе лекции, получат в подарок от спикера научно-популярные книги.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

13 марта – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-98-30 будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения исполнения законодательства о противодействии коррупции. Хозяйствующие субъекты и граждане могут сообщить об имеющихся фактах не соблюдения должностными лицами гражданских и муниципальных органов и учреждений установленных антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений, возможной аффилированности с коммерческими организациями, влекущей риск конфликта интересов, использования коррупционных схем и извлечения личной выгоды.

Кроме того, сообщить о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств, нарушения тендерных процедур и закупок и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений

«Горячую линию» по телефону 52-98-30 проведёт старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.

13 марта - 11.00

Состоится встреча губернатора Мурманской области М.В. Ковтун с командой по хоккею с мячом «Мурман» по итогам участия команды в играх Чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне 2018/19 (Суперлига).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, малый зал.

13 марта – 13.00

В рамках программы конференции международной научно-практической конференции «Баренц библиотека 2.0». Она будет посвящена межрегиональному развитию библиотек в области формирования новых форм компетенций. Откроет эту часть программы презентация красочной выставки «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Выставка (14 баннеров) предоставлена Генеральным консульством Королевства Норвегия в Мурманске и рассказывает о детской литературе этой страны. В ее открытии примет участие консул госпожа Астрид Нерум. Затем состоится международный мастер-класс, где коллеги-библиотекари из России и Норвегии, работающие с детьми и молодежью, поделятся своими творческими наработками.

Весомой частью конференции станет обсуждение возможного нового проекта сотрудничества между двумя приграничными странами-соседями в плане привлечения к чтению и совершенствования профессиональной компетенции данной категории библиотекарей.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.