пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Апатиты

13 марта - 10.00-12.00

В следственном отделе по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный приём граждан руководителем следственного управления полковником юстиции Ефремовым Андреем Александровичем.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 17. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

с.Ловозеро

13 марта - 9.00

Выездные приёмы специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Алакуртти

13 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

г.Полярный

13 марта - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Полярный, ул. Сивко, 1.

г.Мурманск

13-15 марта

Проходит Неделя кибербезопасности «Цифровое поколение». В Неделе примут участие учащиеся старших классов мурманских школ и гимназий. Для них будет проведена беседа о правилах безопасного использования современных технологий, сопровождаемая мультимедийной презентацией.

Современную жизнь невозможно представить без интернета. Для многих он стал средством общения, развлечения, творчества, саморазвития, личностного роста, а также местом совершения покупок и даже средством заработка. Технологии делают нашу жизнь более комфортной и интересной, но только если их правильно использовать.

Школьники услышат о способах защиты своих гаджетов от вредоносных программ, обсудят, какую информацию о себе можно публиковать в открытом доступе и как проверить достоверность сведений, полученных из интернета. Также ребята узнают, как не стать жертвой мошенников или недобросовестных продавцов, совершая покупки онлайн.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

13 марта – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-98-30 будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения исполнения законодательства о противодействии коррупции. Хозяйствующие субъекты и граждане могут сообщить об имеющихся фактах не соблюдения должностными лицами гражданских и муниципальных органов и учреждений установленных антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений, возможной аффилированности с коммерческими организациями, влекущей риск конфликта интересов, использования коррупционных схем и извлечения личной выгоды.

Кроме того, сообщить о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств, нарушения тендерных процедур и закупок и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений

«Горячую линию» по телефону 52-98-30 проведёт старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.

13 марта - 11.00

Состоится встреча губернатора Мурманской области М.В. Ковтун с командой по хоккею с мячом «Мурман» по итогам участия команды в играх Чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне 2018/19 (Суперлига).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, малый зал.

13 марта - 13.00

Правовой час «Библиотечный Роспотребнадзор». Мероприятие организовано в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей. Специалисты Управления Роспотребнадзора и представители Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ расскажут, как обеспечить достаточный уровень защиты и безопасности при совершении дистанционных покупок.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

13 марта – 13.00

В рамках программы конференции международной научно-практической конференции «Баренц библиотека 2.0». Она будет посвящена межрегиональному развитию библиотек в области формирования новых форм компетенций. Откроет эту часть программы презентация красочной выставки «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Выставка (14 баннеров) предоставлена Генеральным консульством Королевства Норвегия в Мурманске и рассказывает о детской литературе этой страны. В ее открытии примет участие консул госпожа Астрид Нерум. Затем состоится международный мастер-класс, где коллеги-библиотекари из России и Норвегии, работающие с детьми и молодежью, поделятся своими творческими наработками.

Весомой частью конференции станет обсуждение возможного нового проекта сотрудничества между двумя приграничными странами-соседями в плане привлечения к чтению и совершенствования профессиональной компетенции данной категории библиотекарей.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

13 марта - 12.00

Гость пресс-центра – председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин. Темы встречи: переход на цифровое эфирное телевещание, введение системы бесконтактной оплаты в общественном транспорте, госуслуги, оказываемые в МФЦ, и др.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

13 марта - 14.00

Мастер-класс «АРкТ – территория: небанально об актерском искусстве». Мастер-класс для старшеклассников проведут актеры Арктического театра и режиссер Евгений Гоман. Актеры ответят на вопросы ребят о современном театральном искусстве, а также поделятся профессиональными секретами и приемами в ходе игры «Импровизация».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, мультимедийный зал.

13 марта - 14.30

Заместитель губернатора Роман Дурягин проведёт очередное заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В рамках заседания планируется рассмотреть вопрос реализации регионального Соглашения между областным советом профсоюзов, Союзом промышленников и предпринимателей и правительством Мурманской области. Также в повестке – вопрос практического применения Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждённых Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при оплате труда работников бюджетных учреждений Мурманской области с учетом отраслевых особенностей.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

13 марта - 15.00

Тематическая экскурсия «В начале было Слово». В канун Дня православной книги храм посетят незрячие дети вместе с сотрудниками областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. В ходе экскурсии ребята познакомятся с историей создания храма, услышат рассказ о главных священных книгах христиан.

г.Мурманск, ул. Скальная, 7а. Церковь Всех Святых.

13 марта - 18.00

Состоится лекция «Нужна ли ещё художникам античность?» из лекционного цикла «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом».

В течение многих веков древности греков и римлян вдохновляли новые поколения художников. А в наши дни…классика – в музеях; постмодернизм отцвел; латынь не в моде. Образцам не место в обществе общедоступного самовыражения? В ходе мероприятия гости смогут проследить воздействие античности на современный художественный процесс.

Лектор: кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексей Григорьевич Бойко.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

13 марта – 18.30

Состоится встреча с организатором экстремальных заплывов Александром Базановым. Накануне Третьего Чемпионата мира по ледяному плаванию и Первого Кубка Арктики по ледяному плаванию, которые пройдут в Мурманске с 14 по 17 марта, Областная научная библиотека приглашает на встречу с организатором экстремальных заплывов из Нижнего Новгорода Александром Базановым.

Моржевание – это полезная процедура, доступная любому здоровому человеку. На его основе в России и других странах формируется новый вид спорта – аквайс-спорт. Аквайс-спорт - это спортивное плавание в ледяной воде, где вместо дорожки бассейна – прорубь.

Нижегородец Александр Базанов - социолог по образованию. Он увлекся спортом после 30 лет, что стало неожиданностью как для близких, так и для него самого. Теперь его компания «X-WATERS» организует массовые заплывы на открытой воде, где спортсмены-любители проплывают значительную дистанцию в необычной местности. Команда «Х-WATERS» покоряла Волгу, Байкал, Баренцево море, Вёртерзее, Керченский пролив.

На встрече с мурманчанами Александр расскажет о видах заплывов и их особенностях, о подготовке к соревнованиям и личном опыте участия в заплывах.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

14 марта – 9.00-12.00

Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт личный приём граждан в помещении приемной Президента Российской Федерации в Мурманской области. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3.

14 марта – 10.00

Состоится методический вебинар «Библиотеки Мурманской области и Год добровольца. Итоги. Новации. Достижения». Вебинар организован для специалистов областных и муниципальных библиотек Мурманской области.

В рамках мероприятия будут подведены итоги работы областных и муниципальных библиотек региона в рамках Года добровольца в России. Состоится презентация успешного опыта работы библиотек с волонтерскими организациям, будут представлены наиболее значимые мероприятия, организованные совместно с волонтерами.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

14 марта – 12.00

Состоится день информации, посвященный правам потребителей. Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, библиотека приглашает мурманчан стать участниками тематического Дня информации. Посетители библиотеки узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей», о возникающих отношениях между потребителями и продавцами, о том, как потребителю отстоять свои права.

В рамках Дня информации состоится деловая игра, в которой смоделированы конкретные ситуации. Участникам игры предстоит найти способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Данный тренинг позволит уменьшить число конфликтов, возникающих на начальной стадии возврата товара или при обращении покупателя с претензией.

Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал электронных ресурсов, 3-й этаж.

14 марта – 17.00

Состоится открытая лекция «Современные западные романы-антиутопии: дискуссия о будущем человечества». Лекция посвящена жанру антиутопии в западной литературе конца ХХ - начала ХХI вв. Будет рассмотрена терминология жанра, степень его изученности и новые подходы к его трактовке в ХХI веке. Лектор – кандидат филологических наук Марина Наумлюк. Мультимедийное сопровождение лекции подготовлено Ольгой Феофановой.

Истоки антиутопии прослеживаются в античности, в эпохах Возрождения и Просвещения, однако, как отдельный жанр литературы антиутопия сложилась в первой половине ХХ века. Антиутопии рубежа ХХ - ХХI вв. – романы Маргарет Этвуд, Джулиана Барнса, Кормака Маккарти, Дона Делилло, Мишеля Уэльбека, Майкла Каннингема, Кадзио Исигуро, Иэна Бэнкса, Нила Геймана – исследуют психологию индивидуальности, утратившей свободу и идентичность в мире, находящемся в состоянии Апокалипсиса. Писатели не прогнозируют будущее, а считают современный мир антиутопическим.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.