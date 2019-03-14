снп.Зареченск

14 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

14 марта - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Мончегорск

14 марта - 11.00

Выездная проверка Госжилинспекции в Мончегорске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мончегорск, ул.Комсомольская набережная, 64.

г.Гаджиево

14 марта - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Полярный

14 марта - 12.00

Церемония передачи новых музыкальных инструментов музыкальным школам и школам искусств ЗАТО Александровск. Паспорта трех пианино «Михаил Глинка» будут вручены директорам детских школ искусств Полярного, Гаджиево и детской музыкальной школы Снежногорска. В рамках церемонии состоится концерт учащихся и преподавателей школ искусств ЗАТО Александровск. Поставка новых музыкальных инструментов осуществляется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, данная программа включена в национальный проект «Культура».

г.Полярный, ул. Лунина, 6. Детская школа искусств.

г.Мурманск

14 и 15 марта

Проходит Неделя кибербезопасности «Цифровое поколение». В Неделе примут участие учащиеся старших классов мурманских школ и гимназий. Для них будет проведена беседа о правилах безопасного использования современных технологий, сопровождаемая мультимедийной презентацией.

Современную жизнь невозможно представить без интернета. Для многих он стал средством общения, развлечения, творчества, саморазвития, личностного роста, а также местом совершения покупок и даже средством заработка. Технологии делают нашу жизнь более комфортной и интересной, но только если их правильно использовать.

Школьники услышат о способах защиты своих гаджетов от вредоносных программ, обсудят, какую информацию о себе можно публиковать в открытом доступе и как проверить достоверность сведений, полученных из интернета. Также ребята узнают, как не стать жертвой мошенников или недобросовестных продавцов, совершая покупки онлайн.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

14 марта - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, просп. Ленина, 26.

14 марта – 9.00-12.00

Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт личный приём граждан в помещении приемной Президента Российской Федерации в Мурманской области. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3.

14 марта - 10.00

Рабочая встреча губернатора Марины Ковтун с представителями ПАО «Финансовая Корпорация Открытие». В рамках встречи состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ПАО «Финансовая Корпорация Открытие».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

14 марта – 10.00

Состоится методический вебинар «Библиотеки Мурманской области и Год добровольца. Итоги. Новации. Достижения». Вебинар организован для специалистов областных и муниципальных библиотек Мурманской области.

В рамках мероприятия будут подведены итоги работы областных и муниципальных библиотек региона в рамках Года добровольца в России. Состоится презентация успешного опыта работы библиотек с волонтерскими организациям, будут представлены наиболее значимые мероприятия, организованные совместно с волонтерами.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

14 марта – 10.15

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведёт очередные конкурсы профессионального мастерства регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2019». 14 марта на площадке Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота пройдут 2 этапа регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2019». Состязания пройдут по двум профессиям: повар и кондитер.

В конкурсах профессионального мастерства примут участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования региона. Оценивать профессиональные навыки конкурсантов будут жюри, сформированные из представителей работодателей.

Торжественное открытие конкурсной программы состоится в 10.15. Поварам предстоит приготовить блюдо из кальмара, а кондитерам – пирожные с региональным компонентом – брусникой.

г.Мурманк, ул. Александра Невского, 86. ГАПОУ МО «МСК», корпус «А», актовый зал.

14 марта - 11.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Кошевого, 12/2.

14 марта - 11.00

Массовое мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню почки.Специалисты центра медицинской профилактики совместно с представителями общественного движения «Волонтеры-медики» и сотрудниками Центра здоровья Мурманской городской поликлиники № 2 проведут массовое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню почки.

Основная цель – повышение уровня информированности населения о способах профилактики и ранней диагностики почечных заболеваний, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, а также коррекции факторов риска.

В рамках мероприятия запланировано проведение скрининговых исследований: измерение артериального давления, веса, роста, расчет индекса массы тела; а также проведение консультаций по ведению здорового образа жизни и профилактике почечных заболеваний.

г.Мурманск, ул. Морская, 9. Мурманская городская поликлиника № 2.

14 марта – 12.00

Состоится день информации, посвященный правам потребителей. Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, библиотека приглашает мурманчан стать участниками тематического Дня информации. Посетители библиотеки узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей», о возникающих отношениях между потребителями и продавцами, о том, как потребителю отстоять свои права.

В рамках Дня информации состоится деловая игра, в которой смоделированы конкретные ситуации. Участникам игры предстоит найти способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Данный тренинг позволит уменьшить число конфликтов, возникающих на начальной стадии возврата товара или при обращении покупателя с претензией.

Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал электронных ресурсов, 3-й этаж.

14 марта - 13.00

Бизнес-обед в рамках программы развития бизнеса «Делай дело». Участники программы «Делай дело» встретятся с предпринимателями региона и сотрудниками Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 19а. Ресторан «Мама на даче».

14 марта - 13.30

Заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области. В ходе заседания члены Совета обсудят вопросы традиционного рыболовства, реализации права на социальное пенсионное обеспечение представителей из числа коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области. Также в повестке – вопросы обеспечения работников оленеводческих хозяйств, занятых традиционными видами хозяйствования, путевками в санаторно-курортные учреждения и издание литературы на саамскую тематику в 2019 году.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, каб. 304.

14 марта – 17.00

Состоится открытая лекция «Современные западные романы-антиутопии: дискуссия о будущем человечества». Лекция посвящена жанру антиутопии в западной литературе конца ХХ - начала ХХI вв. Будет рассмотрена терминология жанра, степень его изученности и новые подходы к его трактовке в ХХI веке. Лектор – кандидат филологических наук Марина Наумлюк. Мультимедийное сопровождение лекции подготовлено Ольгой Феофановой.

Истоки антиутопии прослеживаются в античности, в эпохах Возрождения и Просвещения, однако, как отдельный жанр литературы антиутопия сложилась в первой половине ХХ века. Антиутопии рубежа ХХ - ХХI вв. – романы Маргарет Этвуд, Джулиана Барнса, Кормака Маккарти, Дона Делилло, Мишеля Уэльбека, Майкла Каннингема, Кадзио Исигуро, Иэна Бэнкса, Нила Геймана – исследуют психологию индивидуальности, утратившей свободу и идентичность в мире, находящемся в состоянии Апокалипсиса. Писатели не прогнозируют будущее, а считают современный мир антиутопическим.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

15 марта – 12.00

УФАС России по Мурманской области под председательством руководителя Светланы Чечениной в Мурманске проводит публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Мурманского УФАС России.

Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства и законодательства о государственных закупках на территории региона. В проведении обсуждений примут участие: руководитель управления - Светлана Чеченина; начальник отдела контроля органов власти - Марина Полищук; начальник отдела контроля торгов - Ксения Воронина.

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 17. Гостиница «Полярные Зори», зал «Ротари», 2-й этаж.

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.