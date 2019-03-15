снп.Нивский

15 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2

пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Мончегорск

15 марта – 10.00-13.00

Прокуратурой города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей, в ходе которой юридические лица и индивидуальные предприниматели могут сообщить, в том числе, о неправомерных действиях государственных органов и органов местного самоуправления при осуществлении ими государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, о нарушениях при предоставлении государственных и муниципальных услуг, о фактах установления административных барьеров.

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Мончегорска Пановой Ольгой Валентиновной по телефону 8 (81536) 7-17-43 и старшим помощником прокурора города Мончегорска Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-53-48.

г.Мурманск

15 марта

Завершается Неделя кибербезопасности «Цифровое поколение». В Неделе примут участие учащиеся старших классов мурманских школ и гимназий. Для них будет проведена беседа о правилах безопасного использования современных технологий, сопровождаемая мультимедийной презентацией.

Современную жизнь невозможно представить без интернета. Для многих он стал средством общения, развлечения, творчества, саморазвития, личностного роста, а также местом совершения покупок и даже средством заработка. Технологии делают нашу жизнь более комфортной и интересной, но только если их правильно использовать.

Школьники услышат о способах защиты своих гаджетов от вредоносных программ, обсудят, какую информацию о себе можно публиковать в открытом доступе и как проверить достоверность сведений, полученных из интернета. Также ребята узнают, как не стать жертвой мошенников или недобросовестных продавцов, совершая покупки онлайн.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

15 марта - 9.10

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп. Ленина, 95; ул. Папанина, 26; ул. Челюскинцев, 11, 17/24; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 17; ул. Челюскинцев, 17/24.

15 марта - 10.00

Семинар «Сбор, обработка и хранение фондовых коллекций музея» для руководителей и специалистов государственных областных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области. В семинаре примут участие специалисты Зоологического музея Зоологического института Российской академии наук (г. Санкт-Петербург), Мурманского областного краеведческого музея, Городского историко-краеведческого музея Полярного.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

15 марта – 11.00-13.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане – 2019 проводит соревнование среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Конкурсантам предстоит выполнить теоретическое задание – вопросы на основании действующих «Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», а также практические задания: домашнее задание – презентация на выбранную тему, связанную с гостиничным сервисом, и эссе на английском языке на тему «Туристические возможности города Мурманска и региона».

г.Мурманск,просп.Ленина, 82. «Azimut Отель Мурманск», 2-й этаж.

15 марта - 12.00

Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей. В пресс-конференции примут участие руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева и министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.

Лена Лукичева осветит итоги контрольно-надзорной деятельности Управления по соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей за 2018 год с учётом тематики Всемирного дня прав потребителей. Елена Тихонова представит краткие итоги реализации региональной программы по защите прав потребителей в Мурманской области за 2018 год и расскажет о ряде мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.

15 марта – 12.00

УФАС России по Мурманской области под председательством руководителя Светланы Чечениной в Мурманске проводит публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Мурманского УФАС России.

Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства и законодательства о государственных закупках на территории региона. В проведении обсуждений примут участие: руководитель управления - Светлана Чеченина; начальник отдела контроля органов власти - Марина Полищук; начальник отдела контроля торгов - Ксения Воронина.

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 17. Гостиница «Полярные Зори», зал «Ротари», 2-й этаж.

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.