пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

снп.Лесозаводский

18 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Мончегорск

18 марта – 10.00-13.00

В прокуратуре Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

Звонки будут приниматься прокурором города Киямутдиновой Ольгой Рашитовной по телефону 8 (81536) 7-53-51 и старшим помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону8 (81536) 7-53-48.

г.Гаджиево

18 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Островной

18 марта - 16.00

Познавательная игра «Правилам движения – наше уважение!» в рамках акции «Внимание – дети!».

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Мурманск

18 марта - 12.00

Пресс-конференция, посвященная проведению первенства России по биатлону в рамках 85-го Праздника Севера.

Участники пресс-конференции: Наумова Светлана Ивановна – председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Лебедев Владимир Николаевич – директор областного Центра спортивной подготовки; Пахомов Николай Иванович – главный судья соревнований; Анюхин Роман Борисович – технический делегат соревнований; Ветчинова Вера Анатольевна – главный секретарь соревнований.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК, конференц-зал.

18 марта - 12.00

Музейное занятие «Путешествие в Крым». Мероприятие приурочено к пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и проходит в рамках фестиваля «Крымская весна».

Ученики мурманской прогимназия № 61 в ходе презентации познакомятся с уникальной природой и историей полуострова Крым. Мероприятие подготовлено совместно с Центром патриотического воспитания «Юная Гвардия».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

19 марта – 13.00

В рамках Года театра в России состоится арт-встреча с заслуженной артисткой Российской Федерации, актрисой Мурманского областного театра кукол Петруниной Натальей Федотовной.

Диалог актера и юных зрителей, читателей библиотеки, пройдет интерактивно. Дети попробуют себя в роли кукловода, узнают секреты создания кукол, посмотрят отрывки из любимых спектаклей.

В мероприятии примут участие обучающиеся1-4-х классов школ Октябрьского округа г. Мурманска.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

19 марта – 15.00

Состоится презентация книги «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт». С именем Валериана Евгеньевича Ляхницкого связано рождение Мурманского морского торгового порта - в 1915 году он вёл портовые изыскания в устье Северной Двины и на Мурманском побережье.

Новое издание открывает ранее неизвестные страницы биографии ученого, специалиста в области проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений, профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, действительного члена Академии строительства и архитектуры СССР.

Книга содержит редкие, ранее не публиковавшиеся материалы, знакомит с вехами истории Мурманского морского торгового порта в годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, рассказывает о его послевоенном восстановлении и развитии, о современных достижениях коллектива предприятия.

Представят книгу руководство старейшего предприятия заполярной столицы и представители авторского коллектива. В презентации примут участие Юрий Сергеевич Ляхницкий – внук Валериана Евгеньевича Ляхницкого и Владимир Александрович Наливайко – внук Георгия Яковлевича Наливайко, который был заместителем начальника портовых изысканий на Мурманском побережье.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

19 марта – 16.00

Состоится встреча с врачом диетологом Екатериной Хаттунен.

Областная научная библиотека приглашает на встречу с врачом-диетологом Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Екатериной Вячеславовной Хаттунен.

Специалист расскажет о рациональном питании и принципах его организации. Слушатели узнают, как избежать проблем с лишним весом и со здоровьем в целом, какие продукты выбирать для оптимального питания, а что следует исключить из рациона.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

22–23 марта – 11.00

Областной семинар для руководителей хоров и ансамблей народной песни. Тема семинара: «Проблема подбора репертуара в соответствии с возрастными особенностями участников коллективов». Занятия будут построены по принципу «пример - обсуждение». В мероприятии примут участие детские и взрослые коллективы культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Занятия проводит заведующая отделением сольного и хорового народного пения Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио (г. Петрозаводск) - Скрябина Дарья Николаевна.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.